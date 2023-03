In Zweden neergestoken meisje (10) komt uit regio Amsterdam

In de Zweedse stad Göteborg is donderdagmiddag een Nederlands meisje van tien jaar oud neergestoken. Volgens de politie komt het meisje uit de regio van Amsterdam. De politie meldt dat de situatie van het meisje 'ernstig, maar stabiel is'.

Het meisje werd in een park in het centrum van de stad rond 12.30 uur neergestoken. Ook haar oma, met wie zij op het moment was, raakte gewond aan haar arm. Zij is ondertussen weer thuis. De politie doet onderzoek naar de zaak, maar laat aan de Zweedse krant Dagens Nyheter weten dat zij er vanuit gaan dat het een 'op zichzelf staand incident was'. De politie gaat niet uit van een terreurdaad.

De man kon kort na het incident worden aangehouden. Volgens de politie was de man in 'een staat van verwarring' toen hij het meisje en haar oma aanviel. De man wordt verdacht van poging tot doodslag. Volgens de Zweedse omroep SVT zou de 35-jarige man eerder zijn veroordeeld voor diefstal en mishandeling, ook heeft hij eerder drie jaar in de gevangenis gezeten.