OM eist twee jaar celstraf tegen oud-Ajacied Quincy Promes voor neersteken neef

Als het aan het OM ligt, gaat oud-Ajacied Quincy Promes twee jaar de cel in. Hij werd in eerste instantie verdacht van poging tot moord of poging doodslag, maar het OM heeft de verdenking vandaag bijgesteld naar zware mishandeling.

Promes, die in Rusland woont en ervoor koos om de zitting vandaag niet bij te wonen, zou in de zomer van 2020 tijdens een familiefeest een neef in zijn been hebben gestoken. Hij werd in december van dat jaar opgepakt, maar een paar dagen later vrijgelaten.

De officier van justitie zei vandaag tijdens de zitting dat er onvoldoende bewijs was dat hij vooraf had bedacht dat hij de neef dood wilde maken of dat hij de tijd had om zich te beraden. Hij zou in een opwelling gehandeld hebben, mogelijk door drankgebruik.

"Had Promes de opzet om letsel te veroorzaken? Ja", zei de officier van justitie. "Door zo hard te steken en bewegingen te maken en in woeste toestand. Promes wilde het slachtoffer ernstig letsel toebrengen. Er kan van geluk gesproken worden dat het bij één keer steken is gebleven. Ik acht zware mishandeling bewezen." Het OM wil dat hij 11.000 euro aan schadevergoeding aan de neef betaalt.

Vermoorden

Promes zou volgens het Openbaar Ministerie 'hij heeft gestolen, ik ga hem vermoorden' hebben geschreeuwd. Andere getuigen beschreven een woordenwisseling en hoe Promes met een glimmend iets naar het slachtoffer rende. Hij zou over een stoeprandje zijn gevallen en de zus van het uiteindelijke slachtoffer zou hebben gezien hoe Promes stekende bewegingen maakte.

Later doken er afgeluisterde gesprekken op waarin de voetballer de steekpartij lijkt te bekennen. Promes werd namelijk afgeluisterd vanwege een onderzoek naar drugshandel. De officier van justitie zei tijdens de zitting vandaag dat die gesprekken, ondanks dat ze uit een ander onderzoek zijn, te gebruiken zijn.

Vuurwapen

Promes heeft volgens het OM aan de telefoon over de steekpartij gesproken. Hij zou onder meer gezegd hebben, 'Haal me niet weg, snap je dat pa. Jullie hebben geluk dat ik niet meer met vuurwapen loop'. "Uit de gesprekken blijkt overduidelijk dat Promes heeft gestoken", zei de officier van justitie.

Sinds begin 2021 voetbalt Promes bij Spartek Moskou. Mocht hij veroordeeld worden, dan is het nog zeer de vraag of hij naar Nederland komt om de celstraf uit te zitten.