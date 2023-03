Pieter* is B&B-buren zat, en hij is niet enige: "Ik weet van mensen die ervoor verhuisd zijn"

"Je bent nooit meer vrij van de toerist. En vergeet niet: ik ben niet op vakantie hier, ik ga vroeg m'n bed uit om naar mijn werk te gaan." Pieter* woont in een woonwijk in Den Burg. Zijn buren runnen achter hun woning een bed and breakfast. "Iedereen komt graag naar Texel, want ze 'hebben altijd een B&B willen hebben'. Maar ik wil ook soms rust."

Hij wil graag niet met naam- en toenaam worden genoemd, want de discussie ligt gevoelig op het eiland. Tegen het toerisme op zich heeft hij niets. De meeste mensen zijn ervan afhankelijk. Maar het moet niet te veel worden. "Ik snap dat ondernemers voor hun bedrijf opkomen, maar ze moeten ook realiseren dat misschien het maximale is bereikt. En je kunt ook doorschieten. Er is een keer een grens."

En hij wil ook de andere kant van de medaille laten zien. Hoe het is als je bewoner op Texel bent en elke week andere toeristen naast je krijgt. "In mijn geval is het ook zo dat de bed and breakfast in een woonwijk is. Er is voor de toeristen geen aparte parkeergelegenheid, dus ze parkeren in onze wijk." Hij is daarom juist wel enthousiast over het toeristisch toekomstplan dat nu ter inzage ligt. Want daarin staan nog concretere regels als het gaat om de parkeernorm en bed and breakfasts zelf.

Verdienmodel

"Een B&B moet ondergeschikt zijn aan een woning", zegt hij. "Dat is nu niet altijd zo. Vroeger verhuurden mensen een kamertje en deelden ze een badkamer en keuken met ze. Nu wordt een schuur of halve woning verbouwd. Ook omdat de bewoners zelf meer privacy willen, en de gast ook. Dat begrijp ik. Maar het moet niet koste gaan van de inwoners. En trouwens: waar het vroeger een aanvulling op het inkomen was, is het inmiddels een verdienmodel geworden."

Hij vervolgt: "Mensen verdienen soms 25.000 euro per kamer per jaar. Dat is een heel inkomen. Ze verhuren liefst voor minstens drie dagen aaneengesloten en hoeven alleen de schoonmaak op de wisseldagen te doen. Soms bieden ze niet eens ontbijt aan. Er zijn veel kortstondige verblijven en veel wisselingen, waardoor je heel vaak weer andere toeristen in de wijk krijgt."