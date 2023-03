Gigantisch logistiek centrum moet de stad zo efficiënt mogelijk bevoorraden

Deze maand gaat het beginnen: dan zullen de eerste transporten vanuit het gloednieuwe logistieke centrum in het Westelijk Havengebied richting de stad gaan. Geheel elektrisch en zo efficiënt mogelijk, dat is de bedoeling en volgens ondernemer Wim Beelen noodzakelijk om de emissiedoelstellingen van de stad te halen.

Dat concept, het logistieke centrum, is er voor om de Amsterdammers te voorzien van alles wat ze nodig hebben. "Als jij morgen meubels koopt in een winkel, dan kan er vanuit daar een seintje naar een gebruiker in dit gebouw gaan. Die dan met een fiets of een busje emissieloos de stad in kan, maar dan niet alleen voor het pakketje gaat maar meerdere pakketjes meeneemt", aldus Beelen.

"We staan nu op een plek waar drie jaar geleden nog een oude vieze fabriek stond, waardoor er aan de overkant geen woningen gebouwd konden worden. Die hebben we opgelost, de boel gesaneerd en een prachtig nieuw concept gebouwd", vertelt ondernemer Wim Beelen enthousiast

Zo'n gigantisch centrum aan de rand van de stad zit is geen toeval: "De stad breidt uit met woningen, maar bedrijvigheid is heel belangrijk voor de stad. Daar moet ruimte voor zijn en die is in de stad zeer beperkt. Daarom hebben we dit hier ontwikkeld", aldus Beelen. Het is de bedoeling dat bedrijven zich in het centrum gaan vestigen en het transport richting de stad gaan delen.

Ter land, ter zee en door de lucht

Bij het centrum is een kade van 360 meter en zijn er 1600 parkeerplaatsen met laadplekken, ook liggen er 16.000 zonnepanelen en staan er tien windmolens. Deze infrastructuur moet ervoor zorgen dat de bedrijven straks per land, ter zee en in de toekomst zelfs door de lucht, met drones, kunnen bedienen.