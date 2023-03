De Peiling: het belangrijkste aan mijn werk is...

Vroeger ging je werken en kreeg je aan het eind van de maand netjes je salaris gestort. Maar tegenwoordig hebben mensen andere prioriteiten dan alleen geld verdienen. En daarbij zijn meer vakantiedagen, een auto van de zaak of een voetbaltafel op de werkvloer vaak niet meer voldoende. Een steeds belangrijkere factor is of het bedrijf wel werkt aan een betere wereld. Wat vind, of vond, jij het belangrijkste aan je werk?

Uit onderzoek is gebleken dat er verschuivingen plaatsvinden in de overwegingen om een baan wel of niet te nemen. Natuurlijk, iedereen wil goed betaald worden, maar volgens Paul Polman, CEO van Unilever, willen mensen tegenwoordig met name werken voor een bedrijf dat goed doet.

Denk hierbij bijvoorbeeld aan bedrijven die werken aan grote maatschappelijke issues zoals ongelijkheid of klimaat. Zelfs als ze daarvoor een beetje inkomen moeten inleveren. Gratis spullen of een lidmaatschap voor de sportschool is dus niet meer voldoende.

Zeker nu er zoveel vacatures openstaan en bedrijven naarstig op zoek zijn naar werknemers, is dit iets waar op ingesprongen kan worden. Sta als bedrijf voor nobele doelen en sta stil bij de wereld die je achterlaat. Daarmee heb je de grootste kans om werknemers aan te trekken!

Nu zijn we benieuwd naar jouw mening. Wat is voor jou een belangrijke overweging bij het kiezen van een baan? Laat het ons weten!