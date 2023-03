Gewonde en drie arrestaties na steekpartij in AZC Den Helder

Een bewoner (35) van het Asielzoekerscentrum Doggershoek in Den Helder is gistermiddag vermoedelijk door een medebewoner gestoken met een mes. De politie heeft een drietal gearresteerd, waaronder ook twee mannen van buiten het AZC. "Het is nu weer rustig op locatie."

Inter Visual Studio

Gisteren, aan het einde van de middag, worden de hulpdiensten gealarmeerd voor een steekpartij in het AZC aan de Burgemeester Ritmeesterweg. Volgens de politie ligt het slachtoffer, een 35-jarige asielzoeker die woont in Doggershoek, te slapen als drie mannen zijn kamer binnenlopen. "Vrijwel direct werd het slachtoffer door één van de verdachten gestoken. Daarnaast werd de man meerdere keren geslagen." Hij is in het ziekenhuis behandeld. De daders vluchten, maar zijn een half uur later na een zoektocht opgepakt in de omgeving van station Den Helder Zuid. Dat is ongeveer een kwartier lopen vanaf de locatie Doggershoek. Bewoners en medewerkers ondervraagd Het gaat om een drietal: een 22-jarige man, ook woonachtig in het AZC, een 30-jarige man uit Almere en een 31-jarige man uit Leiden. Hun rol bij het steekincident wordt onderzocht. Het is niet duidelijk of zij woonachtig waren in een ander asielzoekerscentrum. Tekst gaat door onder de foto.

Inter Visual Studio