Weer auto in vlammen op in Den Helder

Aan Het Koggeschip in Den Helder is vannacht rond 2.30 uur een auto uitgebrand. De politie onderzoekt of er sprake is van brandstichting.

"We gaan met een forensisch team onderzoek doen naar wat er gebeurd is", vertelt een woordvoerder van de politie. "Om te kijken of het om brandstichting gaat." De politie heeft daarom een lint opgehangen vannacht.

De laatste tijd zijn er veel autobranden geweest in de stad. Afgelopen maandag gingen er een bestelbus en een auto in vlammen op aan de Meeuwenstraat. Of er een verband is tussen de branden, is nog onduidelijk.

"We zien vaak dat autobranden voorkomen uit een persoonlijk of zakelijk conflict", zegt de woordvoerder zonder op specifieke zaken in te gaan. "Soms is het een signaal naar de eigenaar en meestal zijn het wel gerichte acties."

Of dat ook het geval is met de brand van afgelopen nacht, is nog niet duidelijk. "Natuurlijk kijken we altijd of er mogelijk een verband is, maar op dit moment is er geen reden om de brand van vannacht aan de eerdere autobranden in Den Helder te koppelen is."