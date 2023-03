Nog voor de zomer stiller asfalt op de A10-Noord

Goed nieuws voor de bewoners in Landsmeer. Rijkswaterstaat gaat de A10-Noord in beide richtingen voorzien van een extra laag stiller asfalt. Hierdoor vermindert het verkeersgeluid van de snelweg, waardoor omwonenden minder geluidsoverlast zullen ervaren. Naar verwachting wordt het stillere asfalt nog voor de zomervakantie ingebracht.

En er is nog meer goed nieuws. Want tegelijkertijd kijkt Rijkswaterstaat of het vervangen van de geluidschermen versneld kan worden naar half 2024. Ook komt er extra onderzoek naar het aanbrengen van gevelisolatie voor enkele woningen. "Betrokken bewoners informeren we hier persoonlijk over", laat Rijkswaterstaat weten.

Op woensdag 22 maart 2023 organiseert Rijkswaterstaat een informatiebijeenkomst voor bewoners over de verkregen ontheffing en de vervanging van de schermen. "Bewoners worden hier per brief binnenkort voor uitgenodigd. Hierbij is alle ruimte voor bewoners om in gesprek te gaan over het besluit. Ook licht de architect het definitief ontwerp van de nieuwe schermen toe, op basis van de resultaten van uw inbreng op het voorlopig ontwerp."