Politie jaagt 'voor de lol' op jongeren in Haarlem-Noord om beter contact te krijgen

Enorm veel politie rond het Schoterbos gisteren in Haarlem-Noord. En ook nog heel veel handhavers, al dan niet op de fiets. Ze probeerden maar liefst 100 jongeren te pakken te krijgen. Niet voor 'het echie', maar het was onderdeel van het spel 'de Hunt'.

Volgens organisator SportSupport is de Hunt een combinatie van twee populaire programma’s. "Het lijkt op tv-programma Hunted en de Youtube-serie Jachtseizoen", aldus Michel Hoogervorst. Hij is één van de initiatiefnemers. "Het doel is om de kloof tussen jongeren en de politie te verkleinen. Nadat wij een plan hadden gemaakt, heb ik de politie benaderd en ze waren daar meteen enthousiast."

De jongeren hebben in het spel vijf levens. Wanneer ze gepakt worden, krijgen ze een kleine pauze om op adem komen. Daarna jaagt de politie weer verder op ze. Uiteindelijk haalt de helft van de deelnemers de finishlijn.

De organisatie blikt tevreden terug. "We kunnen door de aanwezige mankracht dit niet elke week doen, maar er zit zeker meerwaarde in zo'n dag. We gaan het evalueren en misschien doen we het volgend jaar nog wel een keer. Alleen dan wel in een andere wijk. Zo leren we heel Haarlem kennen", aldus jeugdagent Paul.