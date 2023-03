Shulesca geeft niet op: de waarheid over haar vermoorde nicht moet boven tafel

In Amsterdam-Zuidoost zijn de komende dagen grote beamerprojecties te zien met een foto van Rosleny Magdalena. Zes jaar geleden werd ze vermoord nadat ze haar dochtertje naar school had gebracht. Rosleny's nicht Shulesca heeft maar één doel met de beameractie: mensen laten praten. "Al zes jaar zeggen ze hier helemaal niks."

Het is de buurt waar ze opgroeide, maar Shulesca de la Croes komt liever zo min mogelijk terug in Zuidoost. Het is moeilijk, zegt ze. "De woede is zó hoog. Je vertrouwt niemand." Vandaag is ze toch even terug, om de onopgeloste moordzaak op haar nicht Rosleny onder de aandacht te brengen.

Gouden tip

En hoe: een projectie van Rosleny's gezicht van zo'n twintig meter lang siert de AFAS Live. "De komende dagen doen we dit door heel Zuidoost", vertelt Kelly de Vries.

De dochter van Peter R. de Vries zet de foundation van haar vader voort, die vastgelopen onderzoeken vlot wil trekken. "We denken dat deze zaak ingrediënten heeft om opgelost te worden." De gouden tip krijgt 100.000 euro. En de tip naar de identiteit van een langsfietsende persoon kan beloond worden met 25.000 euro.

Praten

Het onderzoek naar de moord op Shulesca verloopt stroef: tot nu toe is er één persoon aangehouden en die zaak is inmiddels geseponeerd. Dat komt ook doordat de mensen in Zuidoost niet willen praten, zegt Shulesca. "Al zes jaar zeggen ze hier helemaal niks. Het is triest. Ik hoop voor die mensen dat ze niet in mijn schoenen hoeven te staan."

Maar Shulesca geeft niet op. "Het moet. Ook voor mijn nichtje, Rosleny's dochter. Ik was van de week bij haar, ze zei: 'ik kan mamma pas een plekje geven als ik weet wie dit heeft gedaan'. Dat doet pijn."