Veel rook bij brand in energiebedrijf in Middenmeer

Bij het bedrijf ECW Netwerk op de Tussenweg in Middenmeer is vanavond brand uitgebroken.

Op foto's is te zien dat er veel rook is ontstaan in het pand door de brand. Met een hoogwerker is de brandweer op het dak aan het kijken.



Het duurzame energiebedrijf heeft een opslag voor houtsnippers en daar zit vermoedelijk ook de brandhaard. De brandweerlieden zijn nu bezig met een medewerker van het bedrijf om een manier te vinden om de brand definitief uit te maken. Dat kan nog een tijdje duren.



Er werd nog een traumahelikopter opgeroepen, maar deze werd al snel weer gecanceld. Niemand raakte gewond.