Eigenaren van drijvende kruidenier in Amsterdamse Coenhaven zoeken opvolger

Midden in de Coenhaven drijft Dijk de Parlevinker. Een winkeltje met levensmiddelen, scheepsartikelen en vers gesmeerde broodjes. Eigenaren Cor en Mirjam Dijk hebben zich ruim veertig jaar helemaal uit de naad gewerkt en willen heel graag met pensioen. En dus staat De Parlevinker al sinds oktober vorig jaar te koop. Maar storm loopt het niet.

In de lijst met uitgestorven beroepen: de parlevinker. Ook wel 'zoetelaar' (op de rivieren) of 'kaaidraaier' (in de haven) genoemd. Een parlevinker verkoopt vanaf de boot levensmiddelen en scheepsartikelen aan de bemanning van zee- en binnenvaartschepen. De laatste officiële parlevinker van Nederland stopte er in 2008 mee.

Amsterdammer Cor Dijk is altijd parlevinker geweest. "De boot heeft mijn vader nog laten bouwen in 1965. Toen heeft mijn oom hem overgenomen rond 1970 en in 1982 hebben wij hem weer overgenomen van hem. Samen met mijn broer." Maar in 2001 stopten ze met varen. "Omdat de meeste schepen een autokraan kregen. De kinderen zaten vaak op het internaat. De schippersvrouwen gingen die kinderen dan weer ophalen aan het eind van de week. En reden dan meteen even langs de supermarkt. En dan ging de auto volgeladen weer aan boord."

"Op gegeven moment liep het hier beter dan met de varende boot" Mirjam Dijk - eigenaar Dijk de Parlevinker

Een winkeltje hebben Cor en zijn vrouw Mirjam nog steeds. In de Coenhaven. Niet meer varend, maar nog wel drijvend. De winkel diende vroeger als magazijn voor de parlevinkers Van Dijk. Nog steeds verkopen Cor en Mirjam levensmiddelen en scheepsartikelen. Alleen dan nu aan de 'landrotten'. De meeste klanten werken voor de verschillende havenbedrijven en kantoren in de buurt. Ook perst Cor in opdracht logo's op bedrijfskleding. En er gaan dagelijks vele tientallen broodjes over de toonbank. "Toen we hier lagen kregen we steeds meer klanten van de wal," zegt Mirjam. "En het begon met de vraag 'kan je niet even een broodje kaas voor me maken of zo'. Ik had niet eens een keukentje of iets, ik deed het allemaal maar een beetje in een hoekie. Dus gingen we maar uitbreiden. En op gegeven moment liep het hier beter dan met de varende boot."

Over de zaken niets te klagen dus. Ook tijdens corona werd er goed verdiend. Veel bedrijfskantines gingen dicht en dus kwam iedereen naar De Parlevinker voor een broodje of wat anders. Vorig jaar was zelfs het drukste jaar ooit. Maar nu willen Cor en Mirjam met pensioen. "Juist omdat het zo druk is. Het is gewoon mooi geweest," zegt Cor. Te Koop Vorig jaar oktober schakelden Cor en Mirjam een makelaar in. Maar sindsdien zijn er nauwelijks geïnteresseerden geweest. Cor: "Dat viel ons wel tegen. We dachten dat er toch wel iemand zou zijn, maar het lijkt er haast op dat niemand meer wil werken. Dus we hopen dat er nog een fanatiekeling komt." En dat hopen de vaste klanten ook. "Iedereen heeft recht om lekker met pensioen te gaan. En als het door kan gaan met een andere eigenaar zou dat mooi zijn." Een andere klant: "Het is wel iets wat anders uitsterft. De laatste Parlevinker. Volgens mij is het - als Cor en Mirjam met pensioen zijn - een hele leuke kans." En als er geen opvolgers worden gevonden? Daar wil Mirjam liever niet aan denken. "Dan moeten we de boel denk ik leeg gaan verkopen. Dan is het gewoon einde verhaal."