Opnieuw slaat Roeblev een Noord-Hollander van de baan: Botic van de Zandschulp uitgeschakeld in Dubai

De kwartfinale in Dubai is het eindpunt voor Botic van de Zandschulp. De tennisser uit Amstelveen verloor in twee sets van Andrej Roeblev: 3-6, 6-7. Vorige week kon Tallon Griekspoor ook niet opboksen tegen de Rus.

Van de Zandschulp begon ongelukkig aan de partij. Hij leverde meteen zijn opslag in en miste vervolgens de kansen om alles recht te zetten. Roeblev speelde agressief en dwong Van de Zandschulp tot veel afzwaaiers.

De nummer 33 van de wereldranglijst bleek in alle opzichten niet opgewassen tegen de Rus, die vorige week nog won van Tallon Griekspoor. In de tweede set kreeg Roeblev drie matchpoints, maar Van de Zandschulp werkte die heel knap weg. In de tiebreak moest de in Noord-Holland woonachtige tennisser alsnog het hoofd buigen.

Griekspoor

Voor Tallon Griekspoor eindigde het toernooi gisteren tegen Novak Djokovic. De Nieuw-Venneper was niet opgewassen tegen de nummer één van de wereld. Vandaag maakte Griekspoor bekend dat hij even rust neemt. Het masterstoernooi van Indian Wells laat hij schieten om zich voor te bereiden op het gravelseizoen.