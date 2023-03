Advocaten Nabil B. eisen opstappen OM-top: "Zijn onderdeel van het probleem"

De advocaten van kroongetuige Nabil B., Peter Schouten en Onno de Jong, hebben vandaag in een verklaring opnieuw uitgehaald naar de top van het Openbaar Ministerie. De raadsmannen zijn ontstemd over uitspraken die OM-topman Gerrit van der Burg gisteren onder meer in Nieuwsuur deed. Schouten en De Jong vinden dat Van der Burg, net als een aantal andere topmannen binnen justitie, moet vertrekken.

De twee advocaten belegden gisteren al een persconferentie, waarin ze reageerden op de uitkomsten van een rapport van de Onderzoeksraad voor Veiligheid (OVV). Dat rapport gaat over de aanloop van de liquidaties van Peter R. de Vries, Derk Wiersum en Reduan B., de broer van de kroongetuige in het Marengo-proces. De conclusie van het rapport is snoeihard: in alle drie de gevallen bleef cruciale informatie over hun veiligheid op het bureau liggen, zonder dat er iets mee werd gedaan. 'Arrogantie' "Zoveel gemiste kansen, onbenutte informatie, miscommunicatie", concludeerden Schouten en de Jong gisteren al, "Maar ook gewoon arrogantie en grote veronachtzaming van verantwoordelijkheden door mensen die op hun kwetsbaarst zijn en je niet realiseren dat je hun dood daarmee op de koop toe neemt." OM-topman Van der Burg reageerde gisteravond in Nieuwsuur op de uitkomsten van het rapport. Daarin weersprak hij onder meer de stelling van de advocaten, die zeggen dat met andere beslissingen van het OM, Peter R. de Vries misschien nog zou hebben geleefd. "Dat is waar hij (Schouten, red.) in gelooft. Ik vind dat dat deel nogal hoog over, omdat na drie jaar terugkijkend is het heel ongemakkelijk en lastig te waarderen wat er zou zijn gebeurd", aldus van der Burg.

De baas van het Openbaar Ministerie reageert op het vernietigende OVV-rapport over het optreden van zijn organisatie bij het bewaken en beveiligen (B&B) van betrokkenen rondom het Marengo-proces. #Nieuwsuur pic.twitter.com/5uCi7ac0Cu — Nieuwsuur (@Nieuwsuur) March 1, 2023

"Het is niet gemakkelijk om de middenweg te vinden tussen de opkomende woede over zoveel arrogantie en de rationele zakelijkheid om goed te kunnen reageren op de uitlatingen van OM-topman Gerrit van der Burg, die in dit debat volstrekt toondoof blijkt te zijn", schrijven de advocaten vandaag. "Hieruit blijkt dat zijn oplossing en dus die van het OM is: wegkijken, doen alsof het rapport niet bestaat en vooral niet erkennen dat er door het OM fout op fout is gestapeld, waardoor mensen om het leven zijn gekomen." Schouten en De Jong concluderen dat er bij het OM een "fundamenteel attitudeprobleem" bestaat. "Fouten erkennen komt in de beleving van het OM niet voor." Vertrek Waar de raadsmannen gisteren nog niet in wilden gaan op de vraag of er ook mensen in de OM-top moesten vertrekken, zijn ze daar nu wel duidelijk in. Niet alleen het vertrek van Van der Burg wordt geëist, ook de Hoofdofficier van het Landelijk Parket, de Hoofdofficier van Justitie van het arrondissement Midden Nederland en de maatregelenadviseurs die verantwoordelijk waren voor de veiligheid van de familie van Nabil B., moeten volgens de advocaten hun biezen pakken. "Met hun houding demonstreren zij dat zij aan verbetering in de weg staan en dus geen deel van de oplossing zijn, maar onderdeel van het probleem", besluiten Schouten en De Jong. De twee zijn vanavond te gast bij talkshow OP1, waar ze hun standpunt verder willen toelichten.