Houten woonboot in Ringvaart stort in tijdens werk aan dak, man gewond

Een man is vanmiddag gewond geraakt toen een woonboot in de Ringvaart tussen Badhoevedorp en Amsterdam instortte. Het slachtoffer zat of stond op dat moment op het dak van de woonboot.

Omdat de opgeroepen brandweer was gealarmeerd voor een drenkeling kwamen er ook enkele brandweerduikers op de melding van het Zwartepad af. "Daar aangekomen bleek er iemand bedolven onder het puin te liggen", aldus de brandweerwoordvoerder.

Wanden en dak

Dat puin betreft het houten geraamte - de wanden en het dak - van een woonboot. Brandweermensen hebben het beknelde slachtoffer bevrijd en overgedragen aan ambulancepersoneel.

Hoe het slachtoffer er aan toe is, is niet bekend. Ook is vooralsnog onduidelijk of het om een bewoner van de woonboot gaat.