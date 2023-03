Uithoornaren blij: Forum voor Democratie wordt volgens peiling grootste verliezer

Forum voor Democratie (FvD) wordt volgens een peiling van het Ipsos Instituut de grote verliezer in de provincie tijdens de Provinciale Statenverkiezingen. De partij was in 2019 in onder meer Noord-Holland de grote winnaar. Zo ook in Uithoorn, waar de meeste mensen op FvD stemden. Met de voorspelling dat dit deze keer niet het geval is, zijn Uithoornaren blij. "Ik vond FvD bij de vorige provinciale verkiezingen goed omdat ze een ander geluid hadden, maar nu ben ik dat juist helemaal zat", zegt een voormalig FvD-stemmer.