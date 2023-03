Brand in Zaans eethuis, werkzaamheden mogelijk de oorzaak

Op het dak van het Zaanse eethuis Amon is brand uitgebroken. De brand is vandaag rond 15.45 uur aan de westzijde ontstaan en opgeschaald tot 'grote brand' omdat het volgens Veiligheidsregio Zaanstreek-Waterland om een 'complex object' gaat. De slaapkamer boven het eethuis is ontruimd. Andere buurtbewoners hoeven hun huis niet uit.

De brand op het dak zit in de spouwmuren en daardoor lastiger te blussen. Op het moment van de brand waren er werkzaamheden aan de gang. Of dit de brand heeft veroorzaakt, is nog niet duidelijk.

Op dit moment is de brandweer met verschillende eenheden aanwezig om de brand te blussen. Er is niemand gewond geraakt en er is geen instortingsgevaar.