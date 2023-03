Dief jatte 'het digitale leven' van Nathan (28): "Met foto's van mijn overleden moeder"

“Mijn moeder is vier jaar geleden overleden en alles van haar stond op de laptop." De 28-jarige Nathan Zola is deze week in Alkmaar brutaal bestolen van zijn spullen. Deze spullen zijn financieel kostbaar, maar vooral heel dierbaar.

Aan Alkmaar Centraal vertelt Nathan wat er precies is gebeurd. "Ik kwam net uit Rotterdam en ging op bezoek bij mijn vader in Alkmaar, mijn geboortestad." Zoals altijd parkeerde hij de auto op het erf in de Bomenwijk, pakt zijn tas uit de auto en loopt naar binnen. Na het bezoek stapte hij de auto weer in en legde hij zijn tas zoals gewoonlijk weer op de achterbank. Daarna ging het mis. “Ik dacht: ik ga nog effe plassen.” Het duurde slecht een minuut, maar Nathan heeft nooit zoveel spijt gehad van een plasbeurt. De 60 seconden waren voor de dader genoeg om er met zijn tas met daarin de laptop, een snellader, een boek en een externe harde schijf vandoor te gaan. "In eerste instantie dacht ik niet dat de laptop was gestolen. Ik begon echt aan mezelf te twijfelen, wist 1000% zeker dat ik de tas op de achterbank had gelegd." Na een tijdje in en rondom het huis gezocht te hebben, realiseerde hij zich dat het geen vergissing was, maar dat de tas gestolen was. "Het portier van mijn auto stond ook open."

"Mijn schijf zat in mijn tas om er op werk een extra kopie van te maken" Nathan over back-up

Dat de laptop zelf weg is, kan Nathan vrij weinig schelen, "die is nog gewoon te koop". De gegevens op de laptop zijn hem wel heel dierbaar. Precies de reden om altijd een back-up te maken, dat begrijpt Nathan donders goed. "Mijn schijf zat in mijn tas om vervolgens op werk een extra kopie van te maken." Precies op de dag dat hij de back-up wil maken wordt de laptop gestolen. "Het is echt dikke vette pech." Ook de 'Find My Mac'-functie is volgens Nathan door iemand uitgeschakeld. Oud-wethouder van Alkmaar Het grootste verlies zijn de foto's en filmpjes van zijn moeder. “Vier jaar geleden is mijn moeder overleden. Ik ben alles van haar kwijt." Nathans moeder, Mirjam Hamberg, is niet geheel onbekend in Alkmaar. Ze was oud-wethouder en locoburgemeester. En het verlies van de digitale geschiedenis van zijn moeder is niet het enige dierbare dat nu weg is. Nathan is veel bezig met muziek en meer dan 15 jaar van zijn werk is ook in één klap verdwenen. "De impact ervan is zo gigantisch groot. Als ik het niet terug krijg, kan ik het wel vergeten. Dan ben ik gewoon klaar." Bekijk hieronder een foto van de tas die is gestolen. De tekst gaat door na de foto.

Een foto van de tas die is gestolen - NH Nieuws

Informatie van de dader Nathan heeft dinsdag urenlang rondjes gereden en is langs deuren gegaan in de hoop iets van informatie over de dader te vinden. Het enige resultaat is een filmpje van de bewakingscamera van een buurman. Daarop is een verdachte man te zien die de auto van de buurman checkt. Nathan doet aangifte en krijgt te horen dat ze ermee 'bezig' zijn, wat dit precies inhoudt, wordt niet duidelijk. Aan 'forensisch onderzoek' zeggen ze hem in ieder geval niet te doen, aangezien het geen zwaar misdrijf is. Ook bij onze vraag naar informatie krijgen we het formele antwoord: "Dit mogen wij niet geven."

"Ik weet niet in wat voor situatie degene die dit heeft gedaan zich bevindt en waarom hij dit dus heeft gedaan" Nathan over

Vooralsnog lijkt het er niet op dat er een dief actief is in de wijk. Volgens een persvoorlichter van de politie zijn er de afgelopen tijd namelijk geen verdere aangiftes binnengekomen van diefstal met betrekking tot de Bomenwijk. Nathan wil dat zijn laptop zo snel mogelijk weer opduikt en besluit daarom zelf aan de slag te gaan door het nieuws onder ander via Alkmaar Centraal en sociale media te verspreiden. Ondanks de frustratie en de teleurstelling is Nathan niet boos. "Ik weet niet in wat voor situatie degene die dit heeft gedaan zich bevindt en waarom hij dit heeft gedaan. Maar hij moet weten dat de impact heel groot is." Nathan is zelfs bereid de dader te helpen als de situatie zich daarvoor leent, als zijn laptop maar terug komt.