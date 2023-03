'Sociaalste bedrijf van Velsen' Crown Van Gelder na overname door zonder cao

Papierfabriek Crown van Gelder staat in Velsen-Noord bekend als een betrokken en sociaal bedrijf, maar de nieuwe Amerikaanse bazen slaan na de doorstart van gisteren een andere weg in: zij vegen de bestaande cao voor werknemers van het bedrijf van tafel.

De fabriek 'hoort er gewoon bij' in Velsen-Noord, zo lieten mensen op straat weten toen zij hoorden dat Crown Van Gelder definitief een doorstart maakt. "Het is het oudste en het sociaalste bedrijf van het dorp", liet ondernemer en raadslid namens Levendig en Gezond Velsen Leo Aardenburg weten.

Vlak na de faillissementsaanvraag van afgelopen januari roemde een werknemer op de parkeerplaats van het bedrijf de manier waarop de bedrijfsleiding met het personeel omgaat. "Het is een topbedrijf waarin naar de mensen wordt geluisterd", zei hij toen.

Reputatie wordt geen eer aangedaan

EPAC Technlogies, het bedrijf uit de Verenigde Staten dat de papierfabriek heeft overgenomen, ging goed van start met de belofte iedere werknemer van de Velsen-Noordse fabriek een loonsverhoging van 7 procent te geven.

Maar met de beslissing de cao van tafel te vegen doet EPAC de goede reputatie van de papierfabriek geen eer aan, vindt vakbondsbestuurder Mirjam van Leussen.

Inspraak werknemers staat op het spel

"In plaats daarvan komt er een personeelshandboek. Dat is nog niet eens af en toch moeten de medewerkers zich er al aan confirmeren als ze hun nieuwe contract tekenen. Als de directie volgend jaar helemaal geen loonsverhoging wil, verlofregelingen wil aanpassen of andere voorwaarden wil wijzigen, kunnen ze dat eenzijdig beslissen."

Van Leussen is bang dat de zeggenschap en inspraak van de werknemers van Crown Van Gelder op het spel staan: "We roepen de nieuwe werkgever op toch de cao over te nemen en met ons om tafel te gaan voor een nieuwe. EPAC heeft vanaf het begin gezegd het beste voor te hebben met de werknemers van Crown Van Gelder. Het beste voor werknemers is een bedrijf met een cao."