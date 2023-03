Vrijwilliger Hans maakt talloze ritjes tijdens Gabberweek: "Krijg er energie van"

De Gabberweek zou niet kunnen bestaan zonder haar vierendertig chauffeurs. Om al die honderden kinderen, ouderen en vluchtelingen naar de verschillende activiteiten te brengen, worden er iedere dag talloze ritjes gemaakt. Hans van Eerden is één van die vrijwilligers die deze week overuren maakt op de weg. Klagen doet hij echter niet. "Het is eigenlijk gewoon genieten", aldus de inmiddels gepensioneerde Van Eerden. "Ik krijg er heel veel energie van."

Voor Hans is het alweer dag vier dat hij als chauffeur aan het werk is voor de Gabberweek. Het is even na acht uur 's ochtends, als we hem treffen bij sporthal De Weijver in Hoogwoud, het coördinatiecentrum van Gabberweek. "We gaan zo eerst naar Obdam", leest Hans op zijn uitgeprinte dagprogramma. "Daar halen we de eerste twee kinderen op." Eenmaal onderweg blijkt er bij van Eerden nog geen spoor van vermoeidheid. "Ik ben erg enthousiast hoe het gaat", aldus de chauffeur. "Allemaal leuke ritten. Heel veel blije kinderen die je wegbrengt en weer ophaalt."

Geen last van gebrek aan vrijwilligers Waar momenteel veel verenigingen kampen met een gebrek aan vrijwilligers, lijkt dat probleem bij Gabberweek niet te spelen, getuige de in totaal honderdtwintig mensen die belangeloos hun bijdrage leveren aan Gabberweek. Volgens Wiebo Beenen, bedenker en organisator van de jaarlijkse evenementenweek, komt dat mede omdat het gewoon leuk werk is. "Hoe mooi is het om vijf dagen lang in een busje blije kinderen, ouderen en vluchtelingen rond te rijden", aldus Beenen. "Je hoort veel onderweg. Het is een avontuur."

"Ik heb nog geen moment spijt gehad van mijn keuze voor vrijwilligerswerk" Hans van Eerden, vrijwilliger

Iets dat Hans kan beamen. "Op het moment dat kinderen terugkomen van een activiteit hebben ze de mooiste verhalen", vertelt de chauffeur. "Over wat ze gezien en beleefd hebben. Dan moet de dag nog even doorgesproken worden." Hans doet het vrijwilligerswerk nu een jaar of vier en waarschijnlijk komen daar nog wel wat jaartjes bij. "Ik wil toch wat terug doen voor de maatschappij", zegt Hans. "Mijn broer zit al heel lang in het vrijwilligerswerk. Hij vroeg: 'is het ook niet wat voor jou?' Ik heb er tot nu toe nog geen moment spijt van gehad dat ik er voor gekozen heb."

