Charmaine (28) kwam nooit meer thuis: celstraf en rijontzegging voor dronken hardrijder na dodelijk ongeluk

De rechtbank oordeelde vandaag dat de verdachte schuldig is aan het veroorzaken van een dodelijk verkeersongeval door roekeloos rijgedrag. Uit onderzoek bleek dat de verdachte op vijfhonderd meter voor het ongeval tussen de 157 en 171 kilometer per uur reed, terwijl daar maximaal 80 kilometer per uur gereden mag worden. Verder had Erwin K. een alcoholpromillage van 0,94 in zijn bloed terwijl 0,5 is toegestaan.



"Als gevolg van dit roekeloze rijgedrag is het slachtoffer vlak na het ongeval ter plekke overleden. De rechtbank vindt het onverantwoord dat de verdachte onder invloed van alcohol in de auto is gestapt, zelfs toen het hem vooraf was afgeraden. De onvoorstelbaar hoge snelheid waarmee de verdachte heeft gereden, wetende dat hij met teveel alcohol op achter het stuur zat, rekent de rechtbank de verdachte zwaar aan", staat er in een verklaring van de rechtbank.