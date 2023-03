Nieuwe boompjes fleuren Zijlstraat op: "Maar het mag nog veel meer"

Een klein, groen feestje in de Haarlemse Zijlstraat vanmiddag. De laatste van een serie leiboompjes werd in het centrum van de stad geplant en niemand minder dan wethouder Robbert Berkhout stak de handen zelf uit de mouwen.

De gemeenteraad nam vorig jaar een motie aan om zo'n twintig bomen te plaatsen in het centrum. Dat bleek op een aantal plekken lastig, omdat er veel leidingen en kabels in de grond liggen. Maar niet in de Zijlstraat, daar is genoeg plek voor een hele serie Leilindes. De laatste daarvan werd vanmiddag in de grond gezet.

Leibomen Zijlstraat Haarlem - NH Nieuws / Rob Wtenweerde

De rij bomen is niet alleen een wens van de gemeenteraad, ook Henk de Bruijn van de ondernemersvereniging Zijlstraat strijdt er al jaren voor. "Ik ben al sinds 2018 bezig om hier vaste bomen te krijgen. Het is gelukt en we zijn heel erg blij. Het is een feestelijk moment".

"Zet nog maar vijfhonderd bomen neer" Ton Belderok, klimaatburgemeester

De Haarlemse klimaatburgemeester Ton Belderok is ook verrukt met de nieuwe aanplant. "We hebben het tij natuurlijk mee met het nieuwe college. Ze willen graag vergroenen. Het is gewoon een kwestie van volhouden." Volgens hem is dit dan ook het winkellandschap van de toekomst: "Niet alleen stenen, maar juist meer ruimte voor groen. Wat mij betreft mag het allemaal nog veel meer. Zet nog maar vijfhonderd bomen neer in de stad en honderd in de Waarderpolder". Tekst gaat door onder de video.

Bomen geplant in Zijlstraat - NH Nieuws

GroenLinks-wethouder Robbert Berkhout schepte samen met Belderok en De Bruijn een kruiwagenlading zand over de net geplante leilinde. "Altijd leuk om bomen te planten natuurlijk en zeker om het historische centrum van Haarlem te vergroenen". Nu maar hopen dat de boompjes aanslaan. Berkhout: "Daar heb ik alle vertrouwen in, daar is goed over nagedacht. Als er maar ruimte is in de ondergrond, komt dat helemaal goed."