Opnieuw hennepgoederen aangetroffen in Medemblik na grootschalige controle

In samenwerking met politie en douane heeft de gemeente Medemblik afgelopen dinsdag een grote controle uitgevoerd bij verschillende bedrijfspanden. Tijdens de controle werden hennepgoederen gevonden bij een bedrijfspand, en verdovende middelen in een auto. Eerder werd in de gemeente een 'hennepfabriek' ontdekt.

Tijdens de grootschalige controle met speurhonden zijn onder meer bedrijfsunits, bedrijfspanden, opslagboxenlocaties en voertuigen gecontroleerd. Deze controles werden gedaan in Medemblik, Wognum en Zwaagdijk-Oost. Op één van de locaties werden hennep en gerelateerde goederen aangetroffen. Het is niet bekend om welke goederen dit gaat. Ook werden bij een andere locatie verdovende middelen aangetroffen in een voertuig. Eerdere controles De gemeente Medemblik voert regelmatig integrale controles als er een vermoeden is van illegale activiteiten. Deze controles worden onder andere uitgevoerd op bedrijventerreinen, buitengebieden en bij recreatieparken. Twee weken geleden werd er door de gemeente Medemblik en politie ook een integrale controle gehouden op verschillende bedrijventerreinen. Deze werd in eerste instantie uitgevoerd om illegale bewoning tegen te gaan, maar nam een opvallende wending toen ze een 'hennepfabriek' vonden. In een pand aan de Almereweg in Medemblik werden hennepplanten, blokken hasj en verschillende wapens aangetroffen. Waarnemend burgemeester Dennis Straat heeft het pand op basis van de Opiumwet gesloten. Het is niet bekend of er iemand in verband met de vondst is aangehouden.

