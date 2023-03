Kappen met houtstook in de Leidsebuurt: "Je kan het niet maken ten opzichte van je buren"

Het moet maar eens over zijn met de ongebreidelde stook van houtkachels, open haarden en vuurkorven in Haarlem en dan vooral in zíjn wijk, de Leidsebuurt. Met beleid in de tuin een klein vuurtje maken of zo nu en dan de haard aansteken, vindt Laurens Töning geen probleem. Dat plezier wil hij niemand ontnemen. Maar stoken bij windstil weer? "Dat is zó slecht voor de gezondheid dat er paal en perk aan moet worden gesteld."

Laurens Töning is van huis uit geen actievoerder. Hij en zijn vrouw Fabrine wonen met plezier in de Leidsebuurt. Een leuk huis hebben ze, vlak bij het centrum en ze zijn zó in de duinen of aan zee. Ze prijzen zich bovendien gelukkig met aardige wijkgenoten. Maar er is één ding dat hun woonplezier vergalt. "Je hoeft je hoofd maar buiten de deur te steken of de ongezonde lucht van houtkachels komt je tegemoet. En niet alleen buiten. Het dringt soms ook door naar binnen. Ik heb steeds vaker hoofdpijn", zegt Laurens. "Ik moet meer hoesten dan vroeger. Die lucht gaat overal inzitten. Als ik de kat oppak, ruik ik een brandlucht", vult Fabrine aan.

Een post in de buurtapp met de vraag of meer mensen overlast ervaren en of er animo is om een stookverbod te bepleiten, leverde 130 reacties op. Laurens: "Natuurlijk is niet iederéén het met me eens. Maar dat veel mensen die normaal nooit ergens op reageren in de buurtapp nu wél antwoorden, zegt voldoende. Het onderwerp leeft echt."

Petitie

Het heeft hem ertoe aangezet een petitie te beginnen die moet leiden tot een stookverbod op momenten dat de luchtkwaliteit volgens het RIVM slecht is, bijvoorbeeld als het windstil is en fijnstof daardoor in de wijk blijft hangen. Amersfoort is de enige Nederlandse gemeente die bij code rood (volgens de zogeheten Stookwijzer) branden van de open haard en het stoken van andere vuurbronnen verbiedt. "Dat is wat ik ook graag in Haarlem zou hebben", zegt Laurens. "Doe wat ze in Amersfoort doen!"