AZ-coach Jansen over 'taai' Vitesse en titelstrijd: "Spannende race"

Met nog elf wedstrijden te gaan komt het einde van het seizoen langzaam in zicht. AZ opent deze 24e speelronde met op vrijdagavond een uitwedstrijd tegen Vitesse. Een tegenstander waar trainer Pascal Jansen graag iets wil goed maken.

"Het is een taaie en goed georganiseerde tegenstander", aldus Pascal Jansen een dag voor de wedstrijd voor de camera van NH Sport. Eerder dit kalenderjaar speelde AZ teleurstellend 1-1 gelijk tegen Vitesse. "Waarschijnlijk krijgen we daar een pittige kluif aan." "Spannende race" AZ kent wat mindere weken. Zo verloren de Alkmaarders onlangs in Rotterdam de kraker van Feyenoord en speelde AZ twee keer gelijk (Volendam, FC Utrecht). Daardoor staat de ploeg van Jansen nu derde op vijf punten achter koploper Feyenoord. "De top vier staat heel dicht bij elkaar en per week varieert het. Het is gewoon een heel spannende race." Tekst loopt door onder de video.

Wouter Goes In Arnhem kan Jansen niet beschikken over de geblesseerde spelers Sam Beukema, Riechedly Bazoer, Zinho Vanheusden, Bruno Martins Indi en Dani de Wit. Verder ontbreekt de geschorste Jordy Clasie. Flink gehavend is de Alkmaarse ploeg dus, maar dat geeft wel kansen aan nieuwe talenten. Dat bleek de afgelopen weken wel met Wouter Goes. De pas achttienjarige Amsterdammer valt op in het centrum van de defensie. "Ik vind dit prachtig om van dicht bij mee te mogen maken." Vitesse - AZ begint morgenavond om 20.00 uur en is live te volgen op NH Radio. De uitzending begint een uur eerder om 19.00 uur. Werelddoelpunt Tot slot de Youth League. AZ onder negentien tegen Barcelona won gister met 3-0 op bezoek bij FC Barcelona. Een grootse prestatie waarmee de jonge Alkmaarders zich plaatsen voor de kwartfinale van deze jeugdige Champions League opzet. Hoogtepunt was de treffer van Kees Smit, een doelpunt vanaf de middenlijn. "Fantastisch moment in een prachtige wedstrijd." Tekst loopt door onder de video's.

Real Madrid is de tegenstander voor de Alkmaarse talenten in die kwartfinale van de Youth League. Het duel vindt plaats in Wijdewormer op het trainingscomplex op 14 of 15 maart.