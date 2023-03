Schoten afgevuurd na scooterachtervolging in Velsen-Noord, buurt 'niet verbaasd'

Na een achtervolging hebben mannen dinsdagavond tien keer geschoten op een jongen of man bij het skatepark aan de Wijkeroogstraat in Velsen-Noord. Hij wist op zijn scooter te ontkomen. De politie bevestigt het verhaal. Een buurvrouw is nauwelijks nog verbaasd: "Als je ziet wat hier rondhangt..."

Skatebaan Wijkeroogstraat Velsen-Noord - Thomas Jak / NH Nieuws

Dinsdagavond rond kwart over tien gebeurt het. Een auto met daarin een paar mannen en een persoon op een scooter achtervolgen samen een andere scooterrijder. De achtervolging leidt door de Wijkeroogstraat aan de rand van Velsen-Noord. De man op de vlucht schiet een paadje in dat via het park naar de skatebaan loopt. Zijn achtervolgers parkeren de scooter op de stoep en de auto in het midden van de straat. Vanaf daar rennen de mannen richting het park. Dit alles is te zien op beelden die de verslaggever van NH Nieuws heeft mogen inzien. Zes schoten De skatebaan is op de beelden niet te zien, maar wat er daarna gebeurt is wel heel duidelijk te horen: twee salvo's, van vier en van zes schoten. De politie zegt later inderdaad 'een aantal' hulzen te hebben gevonden. Kort daarna is te zien dat de eerste man op zijn scooter wegrijdt. Hij zou zijn weggevlucht via een steeg achter de huizen. De achtervolgers keren scheldend terug naar hun auto en scooter. Tekst loopt door na deze reconstructie

Reconstructie achtervolging Velsen-Noord - NH Nieuws

Een vrouw die in de straat woont, hoorde de knallen. "De politie vroeg me: 'denk je dat het vuurwerk was, of schoten?' En ik denk wel dat het schoten waren door het ritme en het volume. Er wordt vaak ook vuurwerk afgestoken, dat klinkt toch anders." Aan de ene kant is ze geschrokken, maar verbaasd is ze niet: "Het is toch wel heel erg dat dit gebeurt, maar ja, als je ziet wat er hier elke avond rondhangt...". Ze knikt in de richting van de skatebaan.

"We moeten dit niet met z'n allen normaal gaan vinden" Leo Aardenburg, bloemist en raadslid

De vrouw: "Het staat hier vol met scootertjes. En als ik m'n hond 's avonds laat uitlaat zie ik dat er gewoon jochies bijzitten van twaalf, dertien, veertien jaar. Wat me wel verbaast: ik heb er verder niets over gehoord, ook niet in 'Je bent Velsen-Noorder als....' ofzo." Dat is de Facebookpagina waarin Velsen-Noorders nieuws, beeld en weetjes over het dorp delen. Het is precies wat Leo Aardenburg, ondernemer in het dorp en raadslid, dwarszit: "Ik had er verder ook nog niets over gehoord.... We moeten dit niet normaal gaan vinden met z'n allen. Wat zou jij ervan vinden als er voor je deur geschoten wordt?" De politie bevestigt het tijdstip van de gebeurtenissen, het beeld van meerdere daders in een auto en een scooter. De daders hebben ze nog niet weten te pakken. Ook de reden van de achtervolging is nog onduidelijk.