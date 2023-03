Strandtenteigenaren willen zonnepanelen in kwetsbaar duingebied Wijk aan Zee

Met de lente in aantocht, zijn de strandpaviljoens in Wijk aan Zee druk met de aanbouw van hun panden. Na corona lijkt er met de ontluikende voorjaarszon geen vuiltje aan de lucht, maar ondertussen maakt men zich ondertussen wel druk over de hoge gasrekening. Daarom is er nu het idee om zonnepanelen aan te leggen. Niet alleen op daken maar ook in de duinen.

Door de hoge gasprijs, sterke inflatie en oplopende stookkosten zoeken strandtenteigenaren koortsachtig naar nieuwe vormen van energie. Beachclub Sunsea wordt gerund door de horecabroers Robert en Koen Witte en ook zij staan voor een grote uitdaging: "met een houten pand als dit, geen isolatie, dan zie je je geld zo door de schoorsteen wegglijden. We denken aan zonnepanelen op het dak."

Maar ook de duinen zijn volgens de broers en meerdere strandpaviljoenhouders een geschikte locatie. "We hebben het met de gemeente er over: kunnen we als vereniging een heel groot zonnepaneel in de duinen leggen? We willen met de Vereniging voor Strandexploitanten Wijk aan Zee verduurzamen."

Zonneplateau

"Stel je voor een groot vierkant zonneplateau in de duinen om stroom op te wekken en dan kun je een kabel naar ons als strandondernemers trekken. Als Tata Steel in het duingebied kan liggen waar van alles gebeurt wat niet mag, dan toch ook een paar zonnepanelen? We hopen dat de gemeente coulant is. Ze zijn in ieder geval voor duurzaamheid. Het is in een natuurgebied niet eenvoudig te regelen," aldus Robert Witte. De gemeente Beverwijk reageert tegenover NH: "we nemen met interesse kennis van dit plan en gaan graag met de strandexploitanten in gesprek. We weten dat exploitanten worstelen met energieprijzen."

Het beheer van de duinen bij Wijk aan Zee ligt niet bij de gemeente, maar PWN. "We begrijpen heel goed dat paviljoenhouders, net als vele andere Noord-Hollanders, op zoek zijn naar manieren om de energiekosten te drukken en te verduurzamen. Wij kennen het plan van de stranttenthouders niet en zien het met interesse tegemoet," aldus het waterleidingbedrijf.

Enthousiast

Ondertussen zijn niet alleen de horecabroers Witte enthousiast over het idee om panelen in de duinen te leggen. Er wordt in de Verening voor Strandexploitanten Wijk aan Zee over gesproken en bedrijfsleider Sheila Fijen van het Strandhuis en Sout (seizoensstrandtent dat nu in opbouw is red.) ziet zonnepanelen in het duingebied ook zitten. "Ik ben voor. Wij hebben in het najaar een heftige ingreep genomen door het grootste gedeelte van het strandhuis te sluiten vanwege de hoge stookkosten en zijn doordeweeks als er geen vakantie is alleen open met een veel kleinere zaal. Zo kan in de grotere ruimte alles uit qua verwarming. Zonnepanelen moeten we over nadenken als we willen besparen. Gisteren belde al iemand om panelen te slijten."

Kwetsbare duinen

Het is nog niet bekend of het plan voor zonnepanelen in de duinen een haalbare kaart is. "Net als alle andere aanvragen die bij ons binnenkomen toetsen we deze aan wet- en regelgeving die geldt in het betreffende duingebied," aldus PWN. De duinen bij Wijk aan Zee maken onderdeel uit van het Noordhollands Duinreservaat. Het gebied wordt gezien als kwetsbaar natuurgebied. Nanda Huig is met haar zoon op het strand: "ik zie overal bordjes staan dat het kwetsbare duinen zijn en bij panelen denk ik: hoe moet dat met de vogels, de konijnen? Hebben die daar geen last van? Je haalt ook zon weg bij de grond." Haar zoon Paul heeft nog een alternatief idee: "in plaats van de duinen is iets verder op bij de parkeerplaats bij het hoge duin een goede plek. Je hoeft alleen een overkapping te plaatsen waar zonnepanelen kunnen komen."

De tekst gaat door na de foto.