Kies maar! "De verkiezingen in Nederland zijn zó ingewikkeld!"

Mohammad al Mousa is 27 jaar oud, maar heeft nog nooit gestemd. Toen hij uit Syrië vluchtte was hij nog minderjarig en pas afgelopen jaar kreeg hij het Nederlandse staatsburgerschap. Hij wil doorstromen vanuit zijn containerwoning in Amsterdam, maar de woningmarkt maakt dat lastig. Hoe kan de provincie daar verbetering in brengen?

Op 15 maart zijn de Provinciale Statenverkiezingen. Maar wat doet de Provincie eigenlijk voor ons en hoe kunnen we daar met het uitbrengen van onze stem invloed op uitoefenen? Voor Carmen, Teuntje en Mohammad is dat niet duidelijk. Geen van drieën heeft eerder provinciaal gestemd en met NH Nieuws gaan ze op zoek naar meer inzicht in het werk van de provincie. Op deze manier kunnen ze tijdens de verkiezingsdag met voldoende kennis het stemhokje in stappen. In deze tweede aflevering volgen we Mohammad tijdens zijn weg naar de stembus.