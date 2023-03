Deskundigen vertellen: "Aartswoud is 'archeologische hemel' van West-Friesland"

Altijd al meer willen weten over de geschiedenis van West-Friesland? Vandaag zullen historicus Lars Boon en amateurarcheoloog Harrie van der Meij hier meer over vertellen in het Rundveemuseum in Aartswoud. De twee sprekers delen gedurende de middag hun kennis over het vakgebied, waarover zij zo gepassioneerd zijn. ''Het is mooi dat ik mensen meer bij kan brengen over hetgeen dat ik zo graag doe'', vertelt amateurarcheoloog Harrie.

In Aartswoud zijn in de jaren '70 tientallen archeologische vondsten gedaan. Dat is best bijzonder. De vondsten zijn namelijk, ondanks dat ze 4.500 jaar oud zijn, erg goed bewaard gebleven. Het dorp wordt dan ook wel als een archeologische hemel gezien. ''Er zijn tijdens de opgravingen etensresten, botten van wilde dieren en sieraden gevonden'', vertelt Hanneke Verhulst van het Rundveemuseum enthousiast. Maar dat is nog niet alles. Er zijn ook messen, pijlpunten en speerpunten van werpsperen ontdekt.

Een eeuwenoude ontdekking

De 78-jarige Harrie van der Meij weet veel van de archeologische vondsten af. De amateurarcheoloog kijkt al vanaf zijn tiende om zich heen, ongeacht waar hij is. Er is altijd wat te vinden. Een voorwerp dat een mooi verhaal vertelt. ''Het zoeken gaat tegenwoordig automatisch, ik ben er voortdurend mee bezig. De kleinste schroefjes vallen mij al op'', zegt hij trots.

Harrie vond in 1994 samen met Coert de Jong, die toen nog maar 14 jaar was, een zeventiende-eeuwse plooischotel in Aartswoud. Samen waren zij in de aarde aan het ploeteren toen ze op het object stuitte. Toen de plooischotel eenmaal in Harrie zijn handen lag, bleek deze niet compleet te zijn. ''Met het verbreden van een sloot aan de Schoolstraat in Aartswoud is er modder op de akker gegooid en daarin vonden we scherven'', vertelt hij.

Het heeft de amateurarcheoloog maar liefst drie maanden gekost om de plooischotel te restaureren. Deze ligt tegenwoordig veilig opgeslagen in een depot in Castricum. Voor vandaag is er echter een uitzondering gemaakt. De plooischotel is te bewonderen in het Rundveemuseum.