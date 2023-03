Monumentenwacht Noord-Holland vijf dagen na feestelijke jubileumviering failliet verklaard

De stichting Monumentenwacht Noord-Holland is dinsdag door de rechtbank in Noord-Holland failliet verklaard. Vorige week vierde de stichting nog feestelijk hun vijftigjarige jubileum, maar vijf dagen later valt officieel het doek.

Vijftig jaar lang bood de stichting monument-eigenaren hulp en advies bij het beheer en behoud van monumenten. Daarbij fungeerde het bedrijf Bouwadvies Groot-Holland als directe uitvoerende partij. Alle bouwwerkzaamheden werden dus door hun uitgevoerd.

Op woensdag 1 maart verstuurt het bedrijf een digitale nieuwsbrief naar al haar leden. De mail is in handen bij de redactie van NH Nieuws. Daarin valt te lezen dat er helaas een schaduw is geworpen op wat een feestelijke jubileum had moeten zijn en dat de stichting in financiële moeilijkheden is gekomen. "Vijf dagen na de feestelijke jubileumviering van Monumentenwacht Nederland, de stichting officieel failliet is verklaard."

Parten gespeeld

In de nieuwsbrief valt verder te lezen dat alle werkzaamheden uitgevoerd vanuit Monumentenwacht Noord-Holland per direct zijn gestaakt. "Een curator bepaalt wat eventueel nog mag worden uitgevoerd."

Nadat de subsidies door het Rijk en de provincies stopten, heeft de stichting er naar eigen zeggen alles aan gedaan prijzen zo laag mogelijk te houden. "De monumentenwacht Noord-Holland heeft de afgelopen tijd heel hard gewerkt om het tij te keren, maar dit bleek echter helaas te laat te zijn."

Veel onduidelijk

De aangestelde curator Axel de Groot laat weten het faillissement momenteel te onderzoeken. "Wij hebben veel vragen en zijn benieuwd hoe de stichting financieel in elkaar steekt." Volgens de advocaat, verbonden aan Tanger Boddaert Advocaten Alkmaar, is er nog veel onduidelijk. Wel is het zeker dat bij de stichting een vijftiental werknemers betrokken is.

Zowel de stichting Monumentenwacht Noord-Holland als Bouwadvies Groot-Holland, waren donderdag niet bereikbaar voor een reactie. Volgens De Groot moet het onderzoek uitwijzen hoe het faillissement tot stand is gekomen en wat de vervolgstappen zijn.