19-jarige Rotterdammer aangehouden na dodelijk ongeval Rembrandtplein Amsterdam

De politie heeft vanmorgen vroeg een Rotterdammer aangehouden in verband met de dodelijke aanrijding op het Rembrandtplein. Het slachtoffer, een 73-jarige fietser, overleed ter plekke nadat hij door een scooter werd aangereden. De bestuurder ging er na de aanrijding vandoor en liet het voertuig en het slachtoffer achter. Hij is uiteindelijk in Breda aangehouden.