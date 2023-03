Bouwvakker gewond bij instorten steiger in Amstelveen Westwijk

Bij een ongeluk met een steiger in Amstelveen Westwijk is vanochtend een bouwvakker gewond geraakt. De bouwsteiger is naar verluidt ingestort terwijl er één of meerdere mensen op stonden.

Het ongeluk gebeurde rond 9.30 uur in de Paul van Ostaijenlaan in Westwijk, bevestigt een woordvoerder van de politie. Behalve politie, brandweer en ambulance kwam ook een traumahelikopter naar Westwijk. Die landde op een nabijgelegen grasveld.

Over de aard en de ernst van de verwondingen is niets bekend. Het slachtoffer was aanspreekbaar en is voor behandeling naar het ziekenhuis gebracht. Wat zich exact heeft afgespeeld, is niet bekend. De Arbeidsinspectie zal onderzoeken wat er is misgegaan.