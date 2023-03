HPV-vaccinatie in 't Gooi kan een injectie gebruiken: 10 procent heeft eerste prik of afspraak

Het is een vaccinatiecampagne die vrij stilletjes plaatsvindt, namelijk die tegen het humaan papillomavirus. Een groep jong volwassenen kan zich vrijwillig laten vaccineren, zo ook in 't Gooi. In de regio gaat het prikken nog niet zo hard, dus moet het bewustzijn ook een injectie gebruiken, aldus de Gooise GGD. Daarom is het vandaag HPV Awareness Day.

De vaccinatielocatie van de Gooise GGD - Google Streetview

Op de vaccinatielocatie in Bussum staan mensen in de rij voor een prik, maar sinds eind januari is dat niet meer alleen een prik tegen corona. Sinds dat moment kunnen mensen geboren tussen 1 januari 1996 en 31 december 2003 namelijk ook hun prikken halen tegen HPV. Het moeten per persoon twee prikken zijn met waar minstens vijf maanden tussen moet zitten. In de regio hebben ongeveer 14.000 mensen tussen de 19 en 27 jaar een uitnodiging gekregen voor een prik of inhaalprik. 9.000 daarvan zijn man en 5.000 vrouw. Jongens hebben namelijk nooit eerder de kans gehad om een HPV-prik te halen. Nu dus wel. Na vragen van NH Nieuws blijkt dat tot dinsdag 28 februari ongeveer 10 procent van de mensen met een uitnodiging een prik bij de GGD heeft gehaald of in de komende twee weken een gaat halen. Dit is vergelijkbaar met het landelijke gemiddelde, maar alsnog vrij laag in de ogen van de Gooise GGD.

Humaan Papillomavirus HPV staat voor Humaan Papillomavirus. Zo'n 80 tot 90 procent van de mensen loopt minstens één keer een HPV-infectie op. Bijna altijd ruimt het lichaam het virus zelf op. Toch kan zo'n infectie nare gevolgen hebben. Het virus kan namelijk genitale wratten en op langere termijn verschillende soorten kanker veroorzaken, zoals baarmoederhalskanker en kanker bij de penis, anus, schaamlippen, vagina en mond- en keelholte. Je kan het virus oplopen via seksuele handelingen. De twee vaccinaties moet je beter beschermen tegen de infectie. Bron: RIVM/GGD

Dat heeft volgens de Gooise GGD ermee te maken dat lang niet alle jongeren en jongvolwassenen in deze leeftijdscategorie zich bewust zijn van HPV en de risico's. "Maar het is wel een investering in je eigen toekomst", vertelt René Stumpel, medisch directeur van de Gooise GGD in het radioprogramma NH Gooi de Lunchclub. Ook de media-aandacht voor deze campagne is erg beperkt. De opkomst kan dus een spreekwoordelijke booster gebruiken. HPV Awareness Day Daarom is de zogenoemde HPV Awareness Day in het leven geroepen. De priklocatie is hiervoor speciaal opgesteld. Vanaf deze zaterdag voor de Gooise doelgroep namelijk mogelijk om zonder afspraak een prik te halen. "Er zijn nu al ongeveer honderd jongeren langsgekomen voor een prik. Daar zijn wij erg blij mee", zegt. Stumpel. Dit jaar een prik halen scheelt ook voor de knip, want alleen dit jaar zijn de prikken gratis. Vanaf 2024 kosten ze ongeveer 150 euro per stuk. "Dat zeg ik maar als lokkertje erbij." Mensen die de prik hebben genomen ontvangen na afloop ook een typische GGD-condoom.

NH Gooi de Lunchclub René Stumpel, medisch directeur van de Gooise GGD, is te gast in het radioprogramma NH Gooi de Lunchclub om te praten over het vaccineren in 't Gooi en HPV Awareness Day. Luister het hele interview terug via deze link.

Gooise GGD-condoom