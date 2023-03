Onze leestip: De Buurtmobi van Monique geeft ouderen vrijheid terug: "Enige uitje van de week"

Na maanden van stilstaan door technische problemen, rijdt de Buurtmobi in de wijk Kerkelanden in Hilversum weer. Het buurtinitiatief, dat deze week precies vier jaar geleden werd gestart, wordt gerund door vrijwilligers en dankbaar afgenomen door ouderen die hierdoor hun vrijheid weer hebben teruggekregen.

Met 'Pioniers' vertellen wij verhalen over de kracht van de lokale samenleving en het zelfoplossend vermogen van burgers. Inspirerende Noord-Hollanders die het heft in eigen hand nemen en creatieve oplossingen bedenken voor grote of kleine problemen. Heb jij ook een inspirerend verhaal? Mail het ons via [email protected] .

Een keer per week rijden meneer Vos en zijn vrouw met de Buurtmobi van hun huis naar het winkelcentrum in Kerkelanden aan de Kapittelweg in Hilversum. Buiten het wagentje zou hij niet kunnen, vertelt de 75-jarige meneer Vos die slecht ter been is. Elke dinsdag reist hij met de Buurtmobi naar het overdekte winkelcentrum voor een taartje met zijn vrouw. “Dan ben ik er toch eventjes tussenuit, verder kom ik niet buiten.” Voor meneer Vos betekent de Buurtmobi vrijheid. “Het kost niets en is ook nog eens hartstikke gezellig.”

Al sinds start van het buurtinitiatief op 1 maart 2019 is het een begrip onder ouderen in de wijk Kerkelanden. De Buurtmobi is beschikbaar op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag. Via een telefoontje met de vrijwillige centrale kan een ritje worden gereserveerd. Alles gaat nog ouderwets met pen en papier, want veel vrijwilligers zijn 70 jaar of ouder. “Er werkt zelfs een mevrouw bij de receptie van 90 jaar”, vertelt initiatiefnemer Monique Gijsman.

Uit isolement halen

De ritten worden verreden door vrijwillige chauffeurs, die jaarlijks zo’n duizend ritten rijden. De ene keer voor een taartje in het winkelcentrum, de andere keer voor een kopje koffie bij een vriendin iets verderop. Monique zag veel ouderen wegkwijnen in het bejaardentehuis bij haar in de wijk. Vaak zijn ze weinig mobiel, kinderen wonen te ver weg. Het ging haar aan het hart. “Ik wil met de Buurtmobi mensen uit hun isolement halen en met een golfkarretje ritjes aanbieden.”