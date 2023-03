Fietser overleden na aanrijding op Rembrandtplein in Amsterdam

Gisterenavond rond 23.30 uur is een fietser na een aanrijding op het Rembrandtplein om het leven gekomen. De fietser werd door een scooterrijder geraakt en overleed ter plekke. Politie laat weten dat hulpverlening niet meer mocht baten. De scooterrijder is na de aanrijding gevlucht en liet het voertuig achter.

Ter hoogte van de Halvemaansteeg werd de fietser door een scooterrijder aangereden. Midden op de trambaan raakten zij elkaar, waarbij de fietser direct overleed. Volgens een getuige zou het gaan om een 72-jarige man.

De staat werd afgezet met lint en de politie plaatste een tent. Vannacht werd er onderzoek gedaan naar het ongeval.

De politie is nog op zoek naar de verdachte, die er na het ongeluk vandoor ging. Onduidelijk is hoe het met de scooterrijder gaat. Op foto's is op de plek van het ongeval een deelscooter van Felyx te zien.