Haarlem onder een sluier bedekt: het uitzicht van Tim en Thomas

"We knijpen elkaar vaak in de arm dat we hier mogen wonen", vertelt Tim. Sinds oktober vorig jaar is dit hun thuis. En vooral de enorme ramen van vloer tot plafond zijn een groot pluspunt. "Het is elke dag een nieuw schilderij dat we voorgeschoteld krijgen."

Op facebook wordt vertwijfeld afgevraagd hoe de foto's genomen zijn. Je mag namelijk niet met een drone vliegen in de stad, omdat Schiphol met aanvliegroutes te dichtbij ligt. De maker van de foto's, Thomas Ilias, woont met zijn partner Tim Jacobs hoog in 'De Hoge Hout', een flat op het terrein van de voormalige Mariastichting. Het is tot nu toe met 20 verdiepingen de hoogste woontoren in Haarlem.

"Mijn moeder is een echte Haarlemse, die nu in Hoofddorp woont", vertelt Thomas. "Ze is hier, op de plek waar deze flat is gebouwd, ook geboren, in de Mariastichting." Het oude rooms-katholieke ziekenhuis heeft plaats gemaakt voor een woonwijk met appartementen, waar de 'De Hoge Hout' boven uit torent. Plannen voor een soortgelijke woontoren aan de overkant van het Spaarne zijn in een ver gevorderd stadium. Dat wordt dan de hoogste flat in Haarlem met 22 verdiepingen.

De stad kent nu nog vier hoge woontorens. Naast 'De Hoge Hout' aan de zuidoostkant, 'Haarlem Hoog' aan de Zuidwestkant, 'De Pionier' en 'Land in Zicht' aan het Spaarne in Haarlem-Noord en 'The Umpire' bij sportpark Pim Mullier in Haarlem-Noordwest.

In stadsdeel Schalkwijk staan meer hoge flats, waar Tim en Thomas trouwens ook overheen kijk. Deze gebouwen staken gisterochtend net boven de mistlaag uit.