Beperking, slechtziend of prothese: iedereen kan nu meedoen aan Alkmaar City Run by night

Sportorganisatie Le Champion voegt dit jaar een speciaal onderdeel toe aan het programma van de Alkmaar City Run, namelijk: de Heroes Run. Het maakt niet uit of je in een rolstoel zit, met een prothese loopt, slechtziend bent, psychologische uitdagingen hebt of iets heel anders. Iedereen kan 17 mei meedoen.

De Alkmaar City Run by night trekt jaarlijks 10.000 hardlopers naar de kaasstad. Het parcours van de Heroes Run gaat deels over het officiële parcours van de Alkmaar City Run by night en loopt in een ronde van 800 meter door het centrum van Alkmaar.



In samenwerking met De Waerden (organisatie voor gehandicaptenservices en ondersteuning) uit Alkmaar is de Heroes Run tot stand gekomen. Al een aantal jaar doen collega's van De Waerden mee met de Alkmaar City Run by night. "Wij vinden het heel belangrijk dat we nu kunnen deelnemen met onze collega' en cliënten. Er zijn bij ons genoeg cliënten die graag sportief bezig zijn, dat zij nu ook kunnen meedoen is fantastisch", zegt Eefje van de Brug van De Waerden.

De route