Advocaten Nabil B. na rapport over liquidaties: "Peter had zonder ruzie met OM nog geleefd"

"Peter R. de Vries zou nog geleefd hebben als wij (red. kroongetuige team) niet in deze sfeer van kinnesinne en ruzie met het OM terecht waren gekomen." Onno de Jong en Peter Schouten, advocaten van de kroongetuige, halen na het rapport van de Onderzoeksraad voor Veiligheid (OVV) snoeihard uit in de richting van het OM. Justitie was verantwoordelijk voor de beveiliging van De Vries en zou daarom verantwoording moeten afleggen, aldus de raadsmannen.

Het rapport dat de OVV vanochtend publiceerde, gaat over de aanloop van de liquidaties van Peter R. de Vries, Derk Wiersum en Reduan B., de broer van de kroongetuige in het Marengo-proces. Cruciale informatie en signalen rondom de beveiliging van hen zouden meerdere keren in de bureaucratische molen zijn gestrand, is de conclusie. Ook stond de verstoorde relatie tussen de uiteindelijk slachtoffers en de overheid informatiedeling en samenwerking in de weg. 'Gemiste kansen en onbenutte informatie' "Dat het erg zou worden wisten we, maar dat het zo erg zou zijn, wisten we pas het op het moment dat we de conceptversie van het rapport onder ogen kregen." begint advocaat Onno de Jong zijn persconferentie vanmiddag. "Zoveel gemiste kansen, onbenutte informatie, miscommunicatie (..), maar ook gewoon arrogantie en grote veronachtzaming van verantwoordelijkheden door mensen die op hun kwetsbaarst zijn en je niet realiseren dat je hun dood daarmee op de koop toe neemt."

De liquidaties De 41-jarige Reduan B. (41) wordt in maart 2019 bij zijn bedrijf op de NDSM-werf doodgeschoten, waarschijnlijk omdat zijn broer Nabil als kroongetuige over liquidaties verklaarde. De schutter wordt uiteindelijk in hoger beroep veroordeeld tot 28 jaar cel. Anderhalf jaar later wordt strafrechtadvocaat Derk Wiersum voor zijn woning in Buitenveldert doodgeschoten. Hij was de advocaat van kroongetuige Nabil B. in de zaak tegen Ridouan Taghi. Voor de moord worden twee mannen opgepakt: Moreno B. en Giërmo B.. Beiden zijn vorige week in hoger beroep veroordeeld tot een celstraf van 30 jaar. Op 6 juli 2021 wordt misdaadjournalist Peter R. de Vries in de Lange Leidsedwarsstraat neergeschoten.

Dat gebeurde na een uitzending van het tv-programma RTL Boulevard, toen hij van de studio op het Leidseplein naar de parkeergarage liep. De Vries was toen bijna een jaar vertrouwenspersoon van de kroongetuige in het Marengo-Proces. Delano G. en Kamil E. worden ervan verdacht de uitvoerders van de moord te zijn geweest.

De advocaten reageren op de conclusies uit het rapport, waarin fouten worden beschreven die zijn gemaakt in aanloop naar de liquidaties rondom het Marengo-proces. "Rond de moord op de broer van de kroongetuige keek het Landelijk Parket voornamelijk uit het oogpunt van opsporing. Niet uit het oogpunt van veiligheid. Met andere woorden: het OM vond het binnenhalen van de kroongetuigedeal belangrijker dan de veiligheid van de betrokkenen."

"Vinden wij dat het OM het bloed van Peter R de Vries aan zijn handen heeft? Nee, zo ver willen wij niet gaan" Onno de Jong en Peter Schouten

Ook in aanloop naar de moord op advocaat Derk Wiersum zijn fouten gemaakt, zegt de OVV. Justitie en de advocaten zagen in eerste instantie geen dreiging. Iemand als een advocaat zou makkelijk ingewisseld kunnen worden, was de gedachte. "Na de aanslag op Reduan werden echter wel maatregelen getroffen, maar de totstandkoming daarvan is niet vastgelegd. Hierdoor werd het werk van Wiersum, de toenmalige advocaat van de kroongetuige, bemoeilijkt door gebrekkige informatievoorziening vanuit het OM. "Vinden wij dat het OM het bloed van Peter R de Vries aan zijn handen heeft? Nee, zo ver willen wij niet gaan", zeggen de advocaten. "De opdrachtgever van de liquidaties heeft dat bloed aan zijn handen. Maar zeggen we dat Peter nog geleefd zou hebben als wij niet in deze sfeer van kinnesinne en ruzie met het OM terecht waren gekomen? Ja, daar geloven wij in."

