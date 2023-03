Niet drie rotondes maar ééntje bij Geesterweg: gaat dat Uitgeest veiliger maken?

Een woordvoerder van de gemeente laat weten hoe inwoners zijn betrokken bij de plannen voor de rotonde. "Rondom de planvorming zijn er verschillende participatieavonden voor bewoners georganiseerd. In de plannen is de rotonde steeds ingetekend geweest, al vanaf het begin van de planvorming hebben inwoners hierop kunnen reageren."

"De reden dat is gekozen voor deze rotonde, is dat uit eerder verkeersonderzoek is gebleken dat deze plek de meest onveilige situatie is op de Geesterweg.", aldus de woordvoerder.