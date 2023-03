Afsluitdijk richting Den Oever gesloten door ongeval tussen meerdere auto's

De Afsluitdijk richting Den Oever is op dit moment afgesloten voor verkeer omdat er een botsing is geweest tussen meerdere voertuigen.

Een woordvoerster van de politie laat weten dat er in totaal vijf personen gewond zijn geraakt. "Één persoon zat knel in zijn voertuig. Iedereen is naar het ziekenhuis gebracht."

Er werd nog een traumahelikopter opgeroepen, maar deze is uiteindelijk weer gecanceld.

Weg afgesloten

Hoe het ongeval heeft kunnen gebeuren is nog niet duidelijk, dat wordt op dit moment onderzocht door de Verkeers Ongevallen Analyse (VOA).

Door het onderzoek is de weg enige tijd afgesloten richting Amsterdam en staat er een lange file. Rijkswaterstaat verwacht dat de weg weer open is rond 20.30 uur. Bestuurders vanuit Zurich wordt aangeraden te rijden via Groningen/Emmeloord (A7, A6, A1).