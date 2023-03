Verscholen en vervallen: Cees (82) verkoopt zijn afgebrande hotel nog niet voor miljoen

Tussen ontelbaar veel bomen ligt aan een drukke weg tussen Den Burg en De Koog het huis van de 82-jarige Cees Schumaker verscholen. Het is een stuk grond met een rijke geschiedenis, want de Texelaar runde er ruim veertig jaar geleden een jeugdhotel. In die tijd verwelkomde Cees de meest bijzondere types om voor een kleine vergoeding te blijven slapen, hij kan zo een boek vullen met alle wilde verhalen. Dit stopte abrupt toen een brand alles verwoestte.

Het huis van Cees Schumaker

Als je niet goed oplet, dan rij je er zo voorbij. Het huis van Cees Schumaker ligt namelijk verscholen tussen wel duizend lange bomen en heeft enkel een zwart hek met een dun paadje dat richting zijn huis loopt. De 82-jarige Texelaar, die een grote leren hoed draagt en daaronder middellang grijs haar heeft, leeft op zijn eigen bosrijke grondgebied, met een huis dat al 40 jaar in aanbouw is. Een rustig bestaan, maar dat was vroeger wel anders. Schumaker runde eind jaren 60 namelijk een jeugdhotel: Sleep-in Klabam. Het was geen vetpot en totaal niet hoe we het toerisme op Texel nu kennen, maar Schumaker vertelt er graag over. "Iedereen kwam aanlopen, want reserveren bestond niet. Het was een andere tijd. Je betaalde toen 3,75 gulden per nacht, geloof ik", aldus Cees. Klusje voor slaapplek Drugsgebruikers, arrestanten van de politie, of vrouwen met soepjurken: Cees kwam de meest uiteenlopende figuren tegen. Iedereen was welkom en problemen waren er nooit. "Het waren relaxte tijden", vertelt Cees. Zelfs wanneer een gast niet kon betalen, had Schumaker daar een oplossing voor. "Zo'n dame in een soepjurk wilde langer blijven, maar had geen geld meer. Ik zei geen punt, dan ga je spitten", lacht de Texelaar.

Hoewel Cees een vergunning had voor 65 slaapplaatsen, was iedereen welkom en lagen er oneindig veel matrassen. Bij een bezoek van een controleur van de gemeente werd al snel duidelijk dat de matrassen wel héél dicht tegen elkaar aanlagen. "De matrassen moesten 30 centimeter uit elkaar liggen om homoseksueel contact te voorkomen, net of die 30 centimeter verschil maakte. Maar de man was christelijk en moest mij een vergunning geven, dus ik luisterde wel." Cees stond oogluikend veel toe, want ook hij was jong geweest en wist dat de jongeren de handjes toch niet boven de dekens zouden houden. "Je had in de kamer twee stapelbedden en ik zei op voorhand al, ga maar met z'n tweeën in bed liggen, want als ik mijn hielen had gelicht dan deden ze het alsnog wel. Dus dan had je acht man in een kamer", lacht Schumaker. Brand Na deze relaxte jaren, voor Cees ook wel de flowerpowerperiode, kwam er abrupt een eind aan het sprookje. Er brak brand uit in het jeugdhotel, net toen Schumaker niet thuis was. De brandweer was te laat om het gebouw te kunnen redden. Tijdens de brand raakte niemand gewond, want het hotel was op dat moment niet geopend voor gasten. "Men zou als ratten in de val gezeten hebben", vertelde de brandmeester van toen, D. van Wilsum, destijds tegen de Texelse courant. Onderstaande foto is het krantenbericht van 17 juni 1977 van de Texelse Courant, waarin stond dat er brand was uitgebroken bij Klabam. Tekst gaat door onder de foto.

Krantenartikel van Texelse Courant, 17 juni 1977

De oorzaak van de brand was volgens Schumaker een sigarettenpeuk tussen de matrassen. "Er lagen wel honderd matrassen en een gast had gerookt", verklaart Cees. Einde van een tijdperk Na de brand is Cees wel even klaar met ondernemen in de toeristische sector. Hij kiest er niet voor om weer iets opnieuw op te bouwen. "Ik vond het wel mooi geweest en had ook niet de financiële middelen om weer iets neer te zetten", legt hij uit. Er kwam een eind aan het tijdperk Klabam, wat volgens Schumaker ook al steeds minder populair werd. En dus heeft Cees al tientallen jaren een vergunning voor 65 slaapplaatsen waar hij niks mee doet. En dat zijn 65 slaapplaatsen die menig hotel- of vakantieparkeigenaar graag zou willen hebben. Texel heeft namelijk een maximum ingesteld van 47.000 bedden, en die zijn zo goed als vergeven. Door de jaren heen krijgt Schumaker ook wel eens een aanbod om die 65 'bedden' te verkopen, maar dat is sinds strengere regels niet zo makkelijk meer. De bedden moeten namelijk op dezelfde bestemming blijven, en verhuizen ziet de Texelaar niet zitten.

Zelfs een aanbod van één miljoen gulden om het hele terrein én de 65 bedden te verkopen slaat de Texelaar zo'n 30 jaar geleden af. "Je moet niet je omgeving naar zijn mallemoer helpen door er een grootschalig hotel neer te zetten, want dan erger je je groen en geel. Daar krijg je spijt van", is Cees van mening. Zelfs met een flinke smak geld, wat zou betekenen dat hij nooit meer hoeft te werken, krijg je Cees niet van zijn geliefde terrein af. "Al levert het tien miljoen op, dat maakt me niks uit. Wat is geld? De omgeving waar je zit is heel belangrijk." Toekomstplannen Hoewel de Texelaar al 82 jaar is, is hij nog zeer kwiek en bedrijvig. Hij verbouwt namelijk zelfstandig zijn huis, maar dat kan je zonder te overdrijven een langetermijnproject noemen. Al veertig jaar is hij bezig met de wederopbouw. "Ik denk dat ik inmiddels wel Nederlands kampioen ben", lacht Cees. Maar dat het zo lang duurt is ook niet zo gek, want Cees doet al het werk zelf, steen voor steen. Schumaker heeft inmiddels wel een einddatum, die volgens hem ook te halen is: "Het moet met twee jaar klaar zijn." En dat allemaal zelf. Hulp is al helemaal uit den boze. "Want die mensen werken allemaal veel te ruw." Cees is na veertig jaar nog steeds zijn huis aan het verbouwen, bekijk hier de foto's:

Het huis van Cees Schumaker

Het huis van Cees Schumaker

Het huis van Cees Schumaker

Het huis van Cees Schumaker

Maar ook met de 65 slaapplaatsen is Schumaker na ruim veertig jaar weer iets van plan. Geen feestende jongeren, maar toeristen die met hun camper op zoek zijn naar plek om te overnachten. "Het verzoek voor 32 camperplaatsen ligt al bij de gemeente", vertelt Cees. Als Cees nadenkt over hoe hij de camperplaatsen voor zich ziet, verwoordt hij het als een idyllische plek tussen de bomen en langs het kleine meertje, waar mensen in alle rust een nachtje met hun camper kunnen staan. Een totaal andere wereld als vijftig jaar geleden, maar wellicht past dat op dit moment beter bij hem, gezien de leeftijd van deze markante Texelaar.