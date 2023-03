Rob (61) wordt al jong dement, 'bonuszoon' Thom laat zijn Ankeveense restaurant eten voor het goede doel

Met een speciaal 'vergeet-me-niet' menu zamelt Thom Klarenbeek van het Ankeveense restaurant 1244 deze week geld in voor de Alzheimer stichting. Aanleiding is de vroeg-dementie van zijn 'bonusvader' Rob (61), de man van zijn moeder: "De twee jaar voor de diagnose waren voor ons gezin behoorlijk pittig", vertelt Thom. Hij hoopt dat het geld dat hij deze week bij elkaar kookt, besteed wordt aan onderzoek dat leidt tot een vroegere diagnose van dementie.

Rob en de moeder van Thom, Monique, staan ons samen te woord. Ze schiet af en toe te hulp als Rob door de afasie - een symptoom van dementie - niet op woorden kan komen. Rob en Monique vertellen over de zoektocht naar een arts die de vinger op de zere plek weet te leggen. "Burn out, depressie, ik heb van alles opgeplakt gekregen", zegt Rob.

We ontmoeten het gezin rond de lunch, het is op dat moment nog rustig in restaurant 1244 dat het tussen de middag moet hebben van 'binnenlopers'. "Voor vanavond zijn er een aantal reserveringen die speciaal voor de actieweek komen", zegt Thom.

Toen uiteindelijk Alzheimer werd vastgesteld was Rob opgelucht. Eindelijk een duidelijke verklaring voor alle klachten. Monique was verre van opgelucht : "Je vraagt je af wat er van je leven moet worden. Dat wordt vooral veel zorgen en organiseren, niets gaat meer vanzelf", omschrijft zij hun nieuwe leven.

Niet het einde van het leven

Toch gaf het ook in de relatie veel lucht en maakte het een einde aan veel onduidelijkheden en ergernissen, vertellen de partners die zeggen er het beste van te maken.

Rob is blij met de actie van het restaurant en zijn bonuszoon. "Iedereen moet weten dat Alzheimer bestaat en ook dat het niet het einde van het leven is, je kunt nog heel veel wel."

Rob, die vroeger een salesfunctie had, werkt inmiddels als vrijwilliger bij Natuurmonumenten waar hij vooral fysiek bezig is. "Vooral veel zagen", zegt hij vrolijk.

Actieweek tot zondag

De actieweek in Ankeveen wordt zondag afgesloten met een zogenoemde 'onrustige middag', staat aangekondigd op een bord op de stoep.

Thom vertelt dat het de bedoeling is op zondagmiddag een veiling te houden. Ingebrachte kavels worden per opbod verkocht en ook de opbrengst van de veiling komt volledig ten goede van Alzheimer Nederland. Het doel is om deze week 1244 euro in te zamelen. Er moet vandaag nog flink wat bij, want de teller staat tot nu toe op 143 euro.