Esdégé-Reigersdaal biedt cliënten op maat gemaakte zorg in West-Friesland

De zorg in Nederland verandert constant. Dit geldt ook voor de manier waarop Esdégé-Reigersdaal zorg aanbiedt in West-Friesland. Judith de Heus, die vorig jaar benoemd is tot nieuw bestuurslid van de gehandicapteninstelling, vertelt op WEEFF Radio over de verschillende projecten waar ze mee bezig zijn. "Er komt steeds meer vraag naar zorg, en dat in een tijd met een beperkte arbeidsmarkt."

Esdégé-Reigersdaal

Als nieuwste project is Esdégé-Reigersdaal een team gestart, dat kinderen met niet-aangeboren hersenletsel thuis kan begeleiden. Via de website van de instelling kunnen ouders hun kinderen opgeven voor deze thuisbegeleiding. Ook is het mogelijk om jezelf aan te melden als teamlid. "Dit mag ook iemand zijn die uit een andere setting komt, of een zij-instromer", zegt De Heus.

Maar ook heeft de gehandicapteninstelling een NAH café in het leven geroepen, waar NAH staat voor niet-aangeboren hersenletsel. "In dit café kunnen mensen met letsel, hun partners, familie, vrienden en bekenden met elkaar praten over wat zij hebben meegemaakt."

Wijkgerichte zorg

In de afgelopen jaren is de zorg van Esdégé-Reigersdaal steeds meer veranderd van een centrale plek waar zorg werd verleend, naar wijkgerichte zorg. Inmiddels worden op meer dan 200 kleinschalige locaties in de kop van Noord-Holland zorg verleend en activiteiten gehouden voor mensen met een handicap.

Bestuurder Judith de Heus licht op WEEFF Radio toe dat Esdégé-Reigersdaal veel belang hecht aan deze regionale zorg. "We vinden dat mensen met een beperking ook gewoon lekker mee moeten kunnen doen", zegt De Heus. "Dus hebben we veel kleinschalige plekken waar mensen dagbesteding krijgen, werken en wonen."

Meer vraag naar zorg Judith de Heus is per 1 september 2022 benoemd tot nieuwe bestuurder van Esdégé-Reigersdaal. Als taak wil zij de komende tijd meer zoeken naar verbinding binnen de organisatie, mensen bij elkaar brengen en nieuwsgierig maken, en de juiste richting zoeken voor de toekomst van de instelling.

"Er komen best wat moeilijke tijden aan. Er is een beperkte arbeidsmarkt, en veel meer vraag naar zorg dan vroeger met ouder worden cliënten", licht ze toe. "Dus ik ga vooral op zoek binnen de organisatie hoe we dat vorm kunnen geven."

Esdégé-Reigersdaal heeft een behoorlijk aantal openstaande vacatures staan, en organiseert speeddates waarbij mensen kennis over de organisatie en de werkzaamheden kunnen verkrijgen. "Zo kan iedereen een beetje proeven wat het werk bij Esdégé-Reigersdaal inhoudt", aldus De Heus.