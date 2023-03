Crown Van Gelder 'hoort bij Velsen-Noord', inwoners, ondernemers en werknemers blij

Iedereen bij Crown Van Gelder, ondernemers en de rest van Velsen-Noord: iedereen is blij met de doorstart van de papierfabriek door de overname van een Amerikaans bedrijf. "Het is goed voor iedereen", vinden ondernemers in het dorp. "Het hoort gewoon bij Velsen-Noord, Van Gelder was er eerder dan de Hoogovens", zegt een ander. Ruim 200 banen zijn gered.

Thomas Jak / NH Nieuws

"Ik ben in de zestig, dus waar wil je nog heen?" Ron Gertenbach, al 36 jaar werknemer bij Crown Van Gelder

Zestiger Ron maakte in zijn 36 jaar bij Crown Van Gelder al drie doorstarts mee. Hij was 'heel erg geschrokken' in januari en is opgelucht dat de fabriek weer door kan. Vanmiddag kreeg hij het definitieve nieuws te horen: EPAC Technologies uit de Verenigde Staten neemt de papierfabriek over en het bedrijf is vanaf nu schuldenvrij. Er zijn in de afgelopen periode van onzekerheid wel wat mensen vertrokken bij de papierfabriek, weten werknemers aan de poort te melden. Het bedrijf verwacht het aantal werknemers straks weer uit te breiden. Bekijk hier het interview met de opgeluchte Ron. Tekst loopt na de video door.

Ron Gertenbach opgelucht over doorstart Crown Van Gelder - NH Nieuws

"Als 200 mensen in Velsen-Noord hun baan houden, is dat voor elke ondernemer in het dorp goed", denkt Jacqueline Tan, terwijl ze achter de balie bij bakkerij Goemans in de Wijkerstraatweg de met lekkernijen gevulde vitrine poetst. Ook heeft het bedrijf een persoonlijke link: "De man van een collega werkt er, dus voor hem ben ik ook blij. En laatst stond de directeur van de Duitse tak hier in de rij voor koeken, hij zal hiervoor wel op bezoek zijn geweest." "Het is hier een heel bekend bedrijf", weet Ria Balea, die op een bankje voor de bakkerij in het zonnetje zit. "Een bedrijf dat ook altijd goed is geweest voor zijn mensen, weet ik. Ik ken mensen die er járen gewerkt hebben en toch een bepaalde liefde voor het bedrijf hebben."

"Werken en wonen, en industrie en wonen gaat hier altijd samen." Leo Aardenburg, bloemist in Velsen-Noord en raadslid van de gemeente Velsen

Zo denkt ook toevallige voorbijganger in de winkelstraat Piet Bankert erover. Hij is sinds 1961 uit het Westfriese Andijk neergestreken in Velsen-Noord om te werken bij de toenmalige PEN-centrale. Piet laat zijn vrouw Miep met de rollator vooruitlopen over het Stratingplantsoen als hij stilstaat bij de doorstart. "Heel goed. Toen ik een tijdje bij de interne brandweer van de hoogovens werkte had ik ook al veel contact met PEN en Van Gelder. Het bedrijf hoort gewoon bij Velsen-Noord." Bloemist en raadslid voor Levendig en Gezond Velsen Leo Aardenburg gaat nog een stapje verder. "Dit is een openbaring. Oh, wij zijn hier heel erg gelukkig mee, werkgelegenheid. Crown Van Gelder is het oudste en ook het sociaalste bedrijf van Velsen-Noord. Werken en wonen, en industrie en wonen gaat hier altijd samen." Aan de poort van Crown Van Gelder waren de werknemers monter na de korte bijeenkomst waarin zij ingelicht werden: "We hebben de laatste tijd met minimale bezetting gedraaid, een beetje schoonmaken, enzo. Maar het is prettig dat we morgen weer echt beginnen."