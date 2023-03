De Peiling: de belastingaangifte is een fluitje van een cent

Eén van de vervelendste boekhoudklussen van het jaar kan weer vanaf vandaag: het doen van je belastingaangifte. Voor sommigen een vervelende klus, maar het loont vaak wel om er even goed voor te gaan zitten. Hoe zit dat bij jou? Gaat de belastingaangifte je gemakkelijk af of zie je er erg tegenop?

Dit jaar is het voor sommigen misschien extra belangrijk om te kijken waar bespaard kan worden. Hiervoor moet je kijken naar aftrekposten, kosten die je gemaakt hebt en van het bedrag waarover je inkomstenbelasting moet betalen, afgetrokken mogen worden. Kortom: hoe meer aftrekposten, hoe gunstiger het is.

Aftrekposten

Misschien zijn er wel aftrekposten waar je het bestaan niet vanaf wist. Zo kun je bijvoorbeeld extra en noodzakelijke kosten die gemaakt zijn bij de tandarts, vaak terugkrijgen. Ook kun je een deel van geld wat je in 2022 gedoneerd hebt aan goede doelen terugkrijgen. Het goede doel moet dan wel een ANBI-status hebben. Of ze dit hebben, is te vinden op internet. Als je geen of een lage reiskostenvergoeding van je werkgever krijgt, kun je ook de kosten van het ov aftrekken bij de belastingaangifte. De voorwaarden zijn dat je minstens 10 kilometer moet reizen en je niet in de mogelijkheid bent om anders dan met het ov op je werk te komen. Het heeft misschien dus toch zin om een dagje te gaan zitten voor de belastingaangifte.