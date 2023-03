Egmond Binnen aA nl Ons Dorp: Bijna honderd uur paalzitten: 'Cafés bleven dag en nacht open'

Egmond op z'n Kop is het jaarlijkse dorpsfeest van Egmond-Binnen. In 1975 werd de allereerste editie van het evenement gehouden. Het was een initiatief van enkele dorpelingen die vonden dat er leven in de brouwerij moest komen. Dat hebben ze geweten die eerste zomer. In plaats van een dag hield het feest dagen- en nachtenlang aan.

Het idee van een wedstrijd paalzitten leek de Egmonders wel wat. De zon scheen, het was heet en de toeristen stroomden toe. De deelnemers bleken fanatiek en de cafés bleven open. De toeschouwers leefden mee en om niets van het spektakel te missen, deden ze liever een dutje op straat in plaats van in hun eigen bed. De paalzitters hielden vol en zelfs een landelijke actualiteitenrubriek kwam kijken wat er aan de hand was. Na vier dagen en nachten konden de twee laatste kandidaten uiteindelijk van hun paal worden afgepraat.