Provincie start onderzoek naar fietsbrug over Noordhollandsch Kanaal na online petitie

De provincie start een onderzoek naar de mogelijkheden van een fietsbrug over het Noordhollandsch Kanaal. Het startsignaal komt nadat de online petitie van Lizeth de Graaf uit Julianadorp honderden keren werd ondertekenend. De initiatiefnemer kon er niet meer tegen dat ze 's avonds kilometers om moest fietsen als ze van Breezand terug moest fietsen naar haar woonplaats. "Alleen 's avonds een pontje laten varen over het kanaal is niet meer van deze tijd."

Fietsers kunnen overdag met 'Pont Westeinde' het Noordhollandsch Kanaal over, maar dat is na 19.00 uur niet meer mogelijk. Dat kan beter, vond ze. Om die reden besloot de inwoner uit Julianadorp een petitie te beginnen voor een fietsbrug over het kanaal. Met succes, want Lizeth kreeg veel positieve reacties en wist bijna zeshonderd handtekeningen te verzamelen.

De auto of omrijden in het donker

Het onderwerp leeft bij de omwonenden. Op dit moment dwingt de beperkte mogelijkheden de inwoners om afhankelijk te zijn van de auto. "De omrijroute die je moet volgen is onverlicht en zit vol bochten", vertelt De Graaf. "Dat is als fietser niet prettig 's avonds. Als mijn 26-jarige dochter aan de andere kant van het kanaal een drankje wil doen na een handbalwedstrijd wordt ze gebracht en gehaald met de auto."

Ook dagjesmensen die willen genieten van de kust hebben last van de beperkte mogelijkheden van het pontje, weet Lizeth. "Als je een dagje naar het strand wil vanuit Hollands Kroon, moet je als fietser het natuurlijk kanaal over. Wel moet je op tijd terug want anders wordt het flink omfietsen."