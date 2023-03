Het bijzondere alledaagse leven in liedjes van Toverberg en meer tips voor komend weekend

Wekelijks komt de Culture Club-redactie van NH met drie uitgaanstips voor de komende week: optredens, evenementen of andere culturele gebeurtenissen in de provincie die je niet mag missen. Deze week de eenvoudige, maar rijke liedjes van de Amsterdamse muzikant Toverberg, prachtige foto's op de Zilveren Camera tentoonstelling in Hilversum en de Franse Songfestivaldiva Barbara Pravi komt naar Haarlem.

Toverberg - NH Nieuws

Uitgaanstip 1: Toverberg brengt liedjes over het leven Lars Kroon maakt onder de naam Toverberg liedjes over het leven. Op zijn laatste album 'Tranen in de wind' zingt hij voor het eerst alles in de Nederlandse taal. Het gaat hem goed af. "Als ik nu de Engelstalige nummers hoor, voelt dat toch als een masker. Met zingen in het Nederlands kom ik dichter bij wie ik ben" zegt Lars. Lars heeft zelf ooit Nederlands gestudeerd. Grote inspiratiebron is Gerard Reve, de schrijver die van het alledaagse literatuur wist te maken. "Dat is voor mij denk ik ook het hoogst haalbare" zegt Lars. Van 2008 tot 2016 zat Lars als bassist in de succesvolle rockband Go back to the zoo. "Ik ben heel trots op wat we toen gedaan hebben en ben blij dat ik dat allemaal heb meegemaakt, op festivals staan, toeren, dat soort dingen." De liedjes die Lars nu maakt zijn introvert en eenvoudig, ze gaan over het leven. Het nummer 'Hartelijke groeten' gaat over de vergankelijkheid van het leven. "Het is een mooie, verdrietige dag", zingt Lars in het nummer. In de zelf gefilmde clip zie je Lars met zijn zoontje op de fiets rijden. "Misschien zijn mooie dingen ook alleen maar mooi omdat ze vergankelijk zijn en je weet dat het ooit voorbijgaat", aldus Lars.

Lars en zijn zoontje in de clip Hartelijke Groeten

Het album Tranen in de wind van Toverberg is uit en te bestellen via de website van Toverberg. Toverberg treedt zaterdag 4 maart op in het Fotomuseum tijdens de Rotterdamse museumnacht en is op donderdag 30 maart te zien in de Roode Bioscoop in Amsterdam.

Uitgaanstip 2: Zilveren camera expositie Hilversum De oorlog in Oekraïne, gijzelingsdrama in Amsterdam, de asielcrisis in Ter Apel, maar ook foto's uit het alledaagse leven. De tentoonstelling Zilveren Camera geeft door de ogen van de meest getalenteerde fotografen van Nederland een beeld van een bewogen jaar. De winnaars van de Zilveren Camera, Prijs voor Storytelling en Paul Peters zijn samen met 215 andere bekroonde beelden in Museum Hilversum te zien.

Vluchtelinen Oekraine door Eddy van Wessel

Asielzoekers Ter Apel door Kees van der Veen

Mevrouw Cerneus in Amsterdam Noord door Jaap van den Beukel

De expositie Zilver Camera is tot en met 2 april te zien in het Museum Hilversum.

Uitgaanstip 3: Songfestivaldiva Barbara Pravi in Haarlem Deze week werd de Nederlandse inzending voor het Eurovisie Songfestival bekend gemaakt. Of ‘Burning Daylight’ van Mia Nicolai & Dion Cooper het net zo goed gaat doen als 'Voila' van de Franse zangeres Barbara Pravi, moeten we afwachten. Pravi werd in Rotterdam in 2021 tweede met haar liedje. Eerder maakte Pravi een uitverkochte clubtour door Nederland en nu is ze terug met een theatertour. De muziek van de chanteuse is stevig geworteld in de Franstalige traditie; ze liet zich inspireren door vocale grootheden als Jacques Brel en Edith Piaf en verwerkt deze invloeden in een frisse, hedendaagse interpretatie van het chanson. Ook laat ze haar maatschappelijke betrokkenheid zien door haar bijdrage aan ‘Debout les femmes’, het officiële lied voor de Franse vrouwenbevrijdingsbeweging. Zaterdag 4 maart staat Barbara Pravi in de grote zaal van de Philharmonie in Haarlem.