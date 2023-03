Nachttrein kan op één van stations stoppen in Gooise Meren, maar blijft fikse investering

Als de nachttrein in Gooise Meren stopt op één of beide stations dan scheelt dat financieel wel wat, maar het verschil is niet zo groot dat de gemeente meteen razend enthousiast is. Het blijft een investering van ruim 100.000 euro per jaar. Omdat de gemeente vermoedt dat er maar een handvol mensen gebruik van gaat maken, wil het gemeentebestuur nog altijd de hand op de knip houden.

Terwijl in Hilversum alles in de steigers is gezet om de komende twee jaar de nachttrein te laten stoppen op de drie Hilversumse stations is het animo bij de bestuurders in Gooise Meren minder groot. Zij zien de meerwaarde niet in van de nachttrein.

Wel spreken burgemeester en wethouders uit dat zij de ontwikkelingen bij de buren met veel interesse gaan volgen, maar zelf vinden ze de portemonnee trekken om gebruik te maken van deze dienst van de NS overbodig. Het vermoeden is dat er maar heel weinig inwoners gebruik zullen maken van deze verbinding. Het gebrek aan voldoende potentie is de investering niet waard, is de lezing van het college.

Binnen de politiek zijn de meningen in Gooise Meren verdeeld en wordt gezocht naar andere oplossingen. Daarom is onder meer de vraag opgeworpen of het interessanter is om de nachttrein dan op één van de stations te laten stoppen in plaats van op beide stations. Het idee hierachter is dat Gooise Meren dan met een kleinere investering wordt geconfronteerd.

Verschillende prijzen

Slechts één stop in Gooise Meren is zeker een optie, zo merkt het college op in beantwoording op vragen van coalitiepartijen VVD en GDP/Hart. De Sprinter is geschikt om op elk station te stoppen. De prijs wisselt per station.

Als Gooise Meren toch aanhaakt bij de Hilversumse proef en de nachttrein op Naarden-Bussum én Bussum-Zuid laat stoppen dan kost dat de gemeente in 2025 vermoedelijk 175.00 euro. Voor alleen een stop op Naarden-Bussum moet Gooise Meren 135.000 euro neerleggen en als de trein enkel Bussum-Zuid aandoet in de nacht op vrijdag en zaterdag en zaterdag op zondag dan kost dat 105.000 euro.

Burgemeester en wethouders voelen er niets voor om nu al naar geld te gaan zoeken, zodat Gooise Meren in 2025 kan instappen in de 'nachtreinproef'. VVD en GDP/Hart vroegen het college om alvast naar dekking te gaan zoeken als er uit Hilversum positieve geluiden komen.