Doorstart papierfabriek Crown Van Gelder nu echt officieel: 'Supertrots'

"We gaan een nieuw hoofdstuk toevoegen aan Crown Van Gelder", schrijft het bedrijf in een brief aan het personeel. "Super trots dat het gelukt is. Allemaal gefeliciteerd!"

De papierfabriek is van oudsher erg verbonden met het Velsen-Noordse sociale leven: "Crown Van Gelder participeert in het Wijkplatform, sponsort de Touringcar van Vrienden van Velsen-Noord en steunt verenigingen met een geldbedrag of papier", valt te lezen in het boek 'Het Dorp Velsen-Noord' uit 2019 van schrijver Wim Spruit.

Ontslagronde?

Het personeel hoopte al vanaf het begin op een doorstart. "Het is een topbedrijf waarin naar de mensen wordt geluisterd", zei een storingsmonteur van het bedrijf aan de poort, toen in januari de faillissementsaanvraag de deur uitging.

Het is nog niet duidelijk of alle ongeveer 250 werknemers bij het bedrijf blijven werken. Volgens de brief gaan de nieuwe contracten voor het personeel vandaag in.

Amerikaanse bedrijven

In de Velsen-Noordse volksmond heet het bedrijf nog gewoon 'Van Gelder'. Dat terwijl het bedrijf al sinds de jaren zestig met het voorzetsel Crown door het leven gaat, door een samenwerking met het Amerikaanse bedrijf Crown Zellerbach. Ook nu zou een Amerikaans bedrijf, waarschijnlijk EPAC technologies uit Californië, verantwoordelijk zijn voor de doorstart. Dat is nog niet bevestigd.

Vanmiddag rond 15.00 uur zal meer duidelijk worden. Volgens de brief aan het personeel volgt dan de officiële aankondiging van de doorstart van het bedrijf.